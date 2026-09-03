La moda de los 2000 vista en 'Al salir de clase': estilismos de la serie

Al salir de clase 03 septiembre 2026

Se puede entender un poco más cómo era la moda en los 2000 viendo series como 'Al salir de clase', donde cada personaje la adaptaba a su forma de ser

Se cumplen casi treinta años del estreno de 'Al salir de clase', una serie que marcó a toda una generación de actores y de espectadores. Esta serie diaria era para muchos de los intérpretes que pasaron por ella como un curso intensivo de interpretación, no había tiempo que perder y eso hacía que tuvieran que dar el máximo de sí mismos en todo momento. También fue un gran éxito de audiencia durante mucho tiempo, nadie quería perderse lo que les sucedía a los alumnos del instituto Siete Robles, sobre todo porque, lejos de tener solo problemas de adolescentes, las cosas que les sucedían eran bastante más rocambolescas. Había espacio para el amor y el desamor, obviamente, también para hacer trampas en un examen, pero si veías la serie el tiempo suficiente, descubrías que también había bandas criminales, venta de drogas, asesinos vengativos y la posibilidad de que a tu bar de cabecera acudiera a cantar en directo Jennifer López.

Los looks y estilismos que inspiraron a toda una generación con 'Al salir de clase'

En muchos aspectos, la serie era poco realista, la ausencia de muchos de los progenitores era más que evidente en muchas ocasiones, también que el mismo grupo de gente se convirtiera en objetivo de diferentes villanos. En otros sí que se mantenía más cercano a la realidad, como en los looks escogidos, cada personaje tenía su estilo y casi todos ellos se ajustaban a lo que se esperaría de un grupo de adolescentes de los primeros 2000. Así era la moda de los 2000 vista en 'Al salir de clase' Se podría decir que la moda en Al salir de clase no era un elemento primordial. Así como la música fue protagonista de varias de las tramas, a través de diferentes grupos y cantantes que buscaban triunfar, la moda no se llevó mayor protagonismo que el que tiene en el día a día. Esto no quiere decir que no fuera importante, lo era porque se empleaba como un elemento sutil que ayudaba a definir a los personajes. Aquellos que eran más alternativos optaban por lucir looks más alternativos, quienes tenían una personalidad más clásica, lo reflejaban a través de sus prendas, como las camisas y pantalones sencillos que lucía David (Daniel Huarte), siempre con un estilo clásico y serio, la imagen de sí mismo que quería mostrar. Nico (Rodolfo Sancho) era más canalla, no era raro que llevara vaqueros oscuros y botas, además de chaquetas de cuero. Íñigo, un alma sensible, llevaba camisas de cuadros abiertas y vaqueros holgados y, en ocasiones, algún complemento de cuero, como collares. En general, entre los chicos los estilismos eran sencillos, camisetas en verano y jerseys en invierno, alguna chaqueta vaquera para los más atrevidos o chupa de cuero para los más alternativos. Los estilismos escogidos para ellos no eran llamativos, o extremadamente atrevidos. Representaban a los jóvenes del momento, a la gran mayoría, y salvo contadas ocasiones, los vaqueros eran la norma en la calle y eso quedaba reflejado en las aulas del Siete Robles. En el caso de las chicas pasaba algo similar, aquellas que defendían ideas más alternativas o más relajadas (hippies) lo reflejaban en su ropa, igual que quienes eran un poco más pijas o clásicas. Los años 2000 fueron clave en muchos aspectos para el mundo de la moda y las tendencias estaban bastante claras. Los pantalones de campana o rectos regresaban y lo hacían en pantalones de tiro bajo, que se sujetaban en la cadera y potenciaban las figuras de reloj de arena.

Un peinado muy común en los 2000 de una de las protagonistas de 'Al salir de clase'