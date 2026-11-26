'You are a Gema' 27 noviembre 2026

La participante de 'La isla de las tentaciones' estrena Vlog con una exclusiva y nos aclara cuál es su relación actual con Rubén

Gema ha sufrido un "flechazo" y nos lo cuenta en exclusiva en el estreno del Vlog "You are a Gema'. Pero además, nos cuenta la verdad de su distanciamiento con Javi, su soltero favorito en 'La isla de las tentaciones', nos habla de la relación actual con él y el problema que tuvo con su madre. No es la primera vez que este chico y Gema se ven, de hecho, ya pasó algo entre ellos hace cinco años pero la cosa "se quedó ahí" y no fue "a más" a pesar de que se lo pasaban bien juntos. Pero ¿Por qué? Ella misma nos lo contaba en su Vlog.

Eso sí, también nos contaba que a lo largo de todos estos meses ha trabajado mucho en sí misma y en conseguir estar bien sola. Por eso, ahora quiere aprovechar la oportunidad que le brinda la vida de estar con alguien que tiene los mismos proyectos de futuro que ella. La relación actual con Rubén Gema tenía muy claro que no quería continuar su relación con Rubén después de 'La isla de las tentaciones', aunque asume que tras el fin del programa se "explotó" la burbuja en la que vivía y empezó a echar de menos su rutina juntos. Sin embargo, con ayuda de su familia sacó las cosas de la casas que compartían porque sentía "decepción" y "rabia", con lo que tenía la cosas claras. Además, confesaba que por su parte sí hubo "contacto cero" pero que él necesitaba seguir sabiendo de ella y, por eso, llamaba a su madre. El problema es que Gema no quería hablar con nadie de lo que había sucedido, con lo que ella no tenía información por su parte, solo por Rubén: "Fue un error por mi parte y él no fue del todo sincero. Se aprovechó de la inocencia de mi madre". Y esto le provocó un problema con su madre...

El enfado de Gema y Paola por Lucas Tras su ruptura, Paola siguió conviviendo con Sergio, no podía más pero tampoco podía irse a un piso sola así que Gema se fue con ella. Su trato fue de hermanas, hasta dormían juntas, pero hubo un problema... Y es que una noche quedaron con Josué y Lucas, exparticipante del programa y mejor amigo del soltero favorito de Paola.