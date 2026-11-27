'En boca de todos' ha revelado en exclusiva un documento que, según ha explicado la reportera del programa, el Ministerio de Defensa habría hecho firmar a los militares de la UME desplazados a El Hierro, obligándoles de facto a renunciar a su derecho al voto en la jornada electoral del próximo domingo.
La exclusiva ha llegado después de que Margarita Robles negase la existencia de dicho documento. Nacho Abad ha leído en directo el contenido del documento: "Hemos informado al citado militar de su permanencia en la zona de operaciones durante la jornada electoral (...) ofreciéndole la posibilidad de dejar sin efecto su activación (...) y ser sustituido por otro efectivo".
El militar, tal y como explicaba Abad, debía consignar sus datos personales y declarar que "libremente y voluntariamente" aceptaba ser desplegado en El Hierro "aun cuando ello impida no acudir presencialmente a su circunscripción electoral para ejercer su derecho al voto".
Según ha subrayado el presentador, "el Ministerio de Defensa ha preparado estos documentos. No los han escrito ellos a mano". También ha insistido en que se trata de un "documento que les ofrece en exclusiva 'En boca de todos'" y ha añadido: "Margarita Robles me ha llamado mentiroso (...) Y ahora que le doy con el documento en toda la cara, ¿qué va a decir?".
El programa también ha dado voz a una fuente militar interna. Según este testimonio, "a 200 militares de la UME, el jueves nos ordenan irnos el viernes a El Hierro. Nos dan un papel redactado por el Gabinete Jurídico de Defensa para que voluntariamente firmemos que no queremos votar. Y claro, todos nos vimos obligados a firmar".
Leticia Santos ha señalado que Defensa "negaba que existiera" el documento y ha explicado que, aunque incluye una cláusula de sustitución voluntaria, la presión implícita dentro del ámbito castrense resulta evidente: "Las palabras a veces son importantes", ha afirmado.
En la mesa del programa se ha debatido sobre la legalidad de la firma. Uno de los tertulianos ha apuntado que "el derecho al voto es voluntario" y que, si firman de forma voluntaria, "es legal", pero ha matizado: "Ellos tendrán que demostrar que han sido coaccionados de alguna manera (...) En principio parece bastante turbio". Otro colaborador ha recordado que en el Código Penal Militar "hay delitos que no existen en el Código Penal normal, referidos precisamente a esas desobediencias".
Otra de las colaboradoras ha lamentado que la UME no tenga previsto un protocolo de voto por correo para sus efectivos, dado su carácter de unidad de alta movilidad: "Me parece un despropósito. Lo lógico sería que se instase a todos los miembros de la UME a votar por correo". Desde el plató se ha recordado que en misiones internacionales en Letonia o Afganistán se llevaban urnas custodiadas para garantizar el sufragio de los soldados.
El presentador ha cerrado el bloque preguntando: "La Constitución te garantiza el derecho al voto estando en El Hierro. ¿Qué le cuesta a Margarita Robles mandar un interventor con una urna y que voten en El Hierro?".