'En boca de todos' ha revelado en exclusiva un documento que, según ha explicado la reportera del programa, el Ministerio de Defensa habría hecho firmar a los militares de la UME desplazados a El Hierro , obligándoles de facto a renunciar a su derecho al voto en la jornada electoral del próximo domingo.

La exclusiva ha llegado después de que Margarita Robles negase la existencia de dicho documento. Nacho Abad ha leído en directo el contenido del documento: "Hemos informado al citado militar de su permanencia en la zona de operaciones durante la jornada electoral (...) ofreciéndole la posibilidad de dejar sin efecto su activación (...) y ser sustituido por otro efectivo".

El militar, tal y como explicaba Abad, debía consignar sus datos personales y declarar que "libremente y voluntariamente" aceptaba ser desplegado en El Hierro "aun cuando ello impida no acudir presencialmente a su circunscripción electoral para ejercer su derecho al voto".

Según ha subrayado el presentador, "el Ministerio de Defensa ha preparado estos documentos. No los han escrito ellos a mano". También ha insistido en que se trata de un "documento que les ofrece en exclusiva 'En boca de todos'" y ha añadido: "Margarita Robles me ha llamado mentiroso (...) Y ahora que le doy con el documento en toda la cara, ¿qué va a decir?".

El programa también ha dado voz a una fuente militar interna. Según este testimonio, "a 200 militares de la UME, el jueves nos ordenan irnos el viernes a El Hierro. Nos dan un papel redactado por el Gabinete Jurídico de Defensa para que voluntariamente firmemos que no queremos votar. Y claro, todos nos vimos obligados a firmar".