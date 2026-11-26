El presentador Joaquín Prat ha protagonizado una contundente intervención en directo en 'El tiempo justo' al mostrar las imágenes de los ataques sufridos por Jon Echeverría , candidato del Partido Popular por la provincia de Guipúzcoa , a quien un grupo de personas ha tratado de impedir la instalación de una carpa electoral en un campus universitario.

Prat ha arrancado su intervención dirigiéndose directamente a la audiencia: "Van a ver una imagen que es muy ilustrativa de lo que algunos entienden como democracia o calidad democrática". El presentador ha señalado que en las imágenes se podía ver al candidato del Partido Popular acompañado por el reportero Julio Uzal, con un dispositivo policial a su espalda y, al otro lado, un grupo de personas que consideraban que el joven guipuzcoano "no tiene derecho a estar en un campus universitario ni a montar una carpa".

"Insisto, es lo que algunos entienden como democracia", ha añadido Prat, que ha conectado en directo con Julio Uzal desde el lugar de los hechos. El presentador ha lamentado la actitud de quienes han protagonizado los ataques: "Son muy jóvenes para tener esa idea de lo que es un país libre, un Estado de Derecho firme y un país en el que se van a celebrar unas elecciones democráticas".

Julio Uzal, testigo directo del hostigamiento al candidato

El reportero Julio Uzal se encontraba junto al candidato Jon Echeverría en el momento del incidente. Prat ha establecido conexión en directo con él para conocer de primera mano los detalles de lo ocurrido, en un momento en el que la tensión era palpable en el campus universitario.

Según ha descrito el presentador, Echeverría únicamente pretendía instalar una carpa informativa sobre el programa electoral del Partido Popular, una acción que fue contestada por un grupo de personas que se oponían a su presencia en el recinto universitario.

Prat carga contra la "ira" y el "odio" hacia un joven candidato

Joaquín Prat ha elevado el tono de su discurso al referirse directamente a la juventud tanto del candidato como de quienes le hostigaban: "Son muy jóvenes para estar tan enrabietados, para tener tanta ira y tanto odio dentro contra un chaval que lo único que hace es instalar una carpa del partido que sea, del partido que sea, para informar de su programa".

Con estas palabras, el presentador ha querido enmarcar el incidente no como un ataque exclusivo contra el Partido Popular, sino como una agresión contra los principios democráticos y la libertad de expresión en periodo electoral.