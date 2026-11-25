En boca de todos 25 noviembre 2026

Cayetana Álvarez de Toledo, número 2 por Madrid, hace campaña desde el pisito de Jéssica, la amiga de José Luis Ábalos

A cuatro días de las elecciones generales del 29N, el Partido Popular ha decidido sacar su artillería pesada contra el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez y se ha plantado frente a dos lugares icónicos de la supuesta corrupción del partido: el Parador de Teruel y el piso que supuestamente José Luis Ábalos le puso a su amante, Jéssica Rodríguez en la Plaza de España de Madrid. En directo, en ‘En boca de todos’, Leticia Santos ha informado de cuáles eran los icónicos lugares elegidos por el partido popular para celebrar dos de sus últimos mítines de campaña antes de la jornada de reflexión del próximo sábado y la votación del domingo 29N, con la que ellos apuestan por: “Un cambio necesario”.

“Este lugar representa mejor que cualquier otro los tres pecados capitales del socialismo sanchista: la traición a las mujeres que juraron proteger, la indiferencia y la perversión, en este parador ha habido casos de prostitución de ministros del gobierno de España… El Partido Popular no acepta una sola lección más de políticos irresponsables que han comprometido la seguridad de cientos de mujeres en España”, con estas palabras, Alma Ezcurra, eurodiputada del PP cargaba contra la actitud de los socialistas en tema de prostitución y volvía a involucrar al exministro de Trabajo condenado en la actitud de todo el partido. Un mitin electoral que coincidía en el tiempo con el de Cayetana Álvarez de Toledo frente al piso que supuestamente le puso José Luis Ábalos a su amante, Jéssica Rodríguez, en Plaza de España. Javichu Domínguez, influencer: “Los jóvenes votan al PSOE por el bono deporte”