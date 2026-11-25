'El tiempo justo' ha hablado en directo con el exmagistrado Sáenz de Tejada . Durante la entrevista, en la que ha respondido a las declaraciones ante el juez de Cintia Rocho, se ha producido un fuerte enfrentamiento con el periodista Alfonso Egea.

Luis Sáenz de Tejada ha vuelto a negar cualquier relación con las llamadas que Cintia Rocho asegura haber recibido en diciembre de 2024. El abogado ha respondido a las preguntas de 'El Tiempo Justo' después de que Rocho haya declarado en el juzgado que no tiene "la menor duda" de que fue él quien se puso en contacto con ella.

La cuestión ha cobrado especial relevancia después de la declaración judicial de Cintia y de la defensa que el propio Sáenz de Tejada ha ejercido sobre sí mismo, llegando incluso a ser él quien le formuló las preguntas durante el interrogatorio. Ante la insistencia del programa sobre si había hablado alguna vez con ella, el abogado ha sido tajante: "Lo he dicho, lo mantengo y lo vuelvo a reafirmar. No. Jamás".

Durante la entrevista, Sáenz de Tejada ha defendido que las actuaciones judiciales y los hechos deben prevalecer frente a las acusaciones. Además, ha recordado que ha presentado una denuncia contra el abogado Juan José Collado por las supuestas falsedades que, según él, habría vertido durante su declaración: "Nos podemos regir por los bulos o por las actuaciones judiciales y los hechos que existen", ha afirmado el exjuez.

Además, ha insistido en que las investigaciones relacionadas con los perfiles de Facebook no permiten vincularlo con las comunicaciones que recibió Rocho: "La señora Rocho dice que uno de los que le llamaba y hablaba por Facebook contactó con ella. No era yo esa persona".

El exjuez Sáenz de Tejada advierte que tomará acciones legales contra el abogado Juan José Collado por las supuestas falsedades difundidas sobre él

Asimismo, el abogado ha cuestionado la falta de pruebas materiales que permitan identificar al autor de las llamadas. Según ha explicado, Cintia Rocho ha reconocido ante el juez que no conserva el teléfono móvil, desconoce el número desde el que recibió la comunicación y tampoco realizó capturas de pantalla.

Sin embargo, estas circunstancias no han hecho cambiar la versión de la denunciante, que ha mantenido su identificación de Sáenz de Tejada. Frente a las acusaciones, el exjuez ha concluido expresando: "Igual que al principio e igual que les dije, todo deriva de los perfiles de Facebook y no fui yo".

TODAS LAS NOTICIAS