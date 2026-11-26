'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, en el que ha cargando contra las alusiones del PSOE sobre que, si el domingo gana la derecha, España involucionará. También ha criticado la actuación de Sánchez ante la crisis migratorio de El Hierro , Canarias, comparándolo con la gestión de Ceuta.

Ana Rosa Quintana ha comenzado: "El domingo será la última vez que vote. No lo digo yo, lo dice el PSOE. Estamos a dos días de la involución. El PSOE ha publicado un vídeo versionando 'El cuento de la criada' y si gana la derecha, el día 30 de noviembre las mujeres ya no volveremos a votar, nos encerrarán en la cocina, tendremos que pedir permiso para abrir una cuenta, nos retirarán el carnet, y recibiremos 74 latigazos si cantamos en público, como a la cantante iraní que ha osado cantar sin velo en Youtube. Menos mal que tenemos a Begoña gritando "machista el que no bote", el que no vote a su marido".

"Con este futuro distópico, intentan cazar a los indecisos con el miedo. Sin embargo, la distopía ya está aquí. Solo hay que leer los periódicos del día. Por ejemplo: "Canarias declara la emergencia sanitaria en El Hierro y solicita la intervención de la UME tras recibir a 12.500 inmigrantes, superando la población de la isla". El Gobierno ya no se acuerda de Ceuta, pero tiene otra Ceuta en Canarias. ¿Y qué hace el Gobierno? Baila. También leemos hoy en los periódicos que Puigdemont convertido en un Clint Easwood de Temu en "Sin perdón". Se jacta de haber puesto de rodillas a España. El pobre va a sufrir un chasco cuando llegue el día 12 a Cataluña y descubra que Cataluña sigue siendo España. Mientras el Gobierno baila también leemos que Adif no revisó la soldadura de la tragedia de Adamuz pese a detectar el bache que podía provocar su rotura. Y eso que Puente dijo que había hecho renovación completa e integral", ha continuado la presentadora.

Ana Rosa, sobre la crisis migratoria en El Hierro: "El Gobierno tiene otra Ceuta en Canarias, y les está haciendo el mismo caso"

"Los cargos socialistas en esta campaña parecen animadores de hotel de Benidorm, bailando y dando palmas con camiseta. Lo larga que se les tiene que estar haciendo la campaña. También publican hoy que fueron Zapatero y Sánchez los que azuzaron a Bono para arremeter contra González. Muchos socialistas dicen que van a votar lo mismo que Felipe, en blanco. Una marea blanca. Porque lo que está pasando es lo que Felipe se calla, pero ya estamos nosotros para contarlo", ha sentenciado en directo.

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