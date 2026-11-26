La experta lo deja claro desde el primer momento: los asesores de los políticos se han dado cuenta de que tenían ahí un público que realmente es muy joven y que normalmente no sigue los canales convencionales o medios de comunicación tradicionales .

Si algo ha tenido de diferente esta campaña electoral con respecto a otras ha sido las entrevistas que los políticos de los principales partidos han protagonizado con algunos de los youtubers más importantes , como fue el caso de Jordi Wild y las últimas, con Plex . Pues bien, precisamente sobre esto, Alycia Centeno , experta en estética política , ha analizado en 'La tarde se mueve' por qué está ocurriendo esto en esta campaña y hasta qué punto es importante esta otra faceta de los políticos.

"Estaban perdiendo un público que ha empezado a votar, que son sus primeras y segundas elecciones y que no estaban consumiendo su mensaje en los canales típicos", ha señalado Alycia Centeno.

En cuanto al aspecto más puro de la comunicación política, Centeno destaca que con esta estrategia, los políticos han querido ampliar un poco más, no solo ir a formatos más serios, sino también al resto de formatos, espectadores y lectores: "En resumen, al electorado".

Además, señala que aquí hay parte de influencia: "Es el boca-oreja y al final llega también ese posible votante".

Sobre las entrevistas en sí, la experta subraya que Pedro Sánchez es muy "hábil": "Le entrevistan, pero él pasa el foco y empieza a hacer preguntas al entrevistado". En resumen, cree que los dos estaban "bastante cómodos": "No son entrevistas fáciles, porque es como muy informal y parece natural, pero ellos no están acostumbrados a esto".

"Los influencers son más complacientes"

"En este tipo de contenido, los influencers son más complacientes. Los adversarios políticos siempre saben dónde pinchar, están más acostumbrados", concluye la experta en 'La tarde se mueve'. Por último, la experta cree que Plex ha sido "muy benévolo con ellos".

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