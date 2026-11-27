La presentadora de ' El Programa de Ana Rosa ' ha dedicado su editorial diario a analizar el debate entre los cuatro principales candidatos a las presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales. La presentadora ha criticado cómo Pedro Sánchez no dijo ni una vez Ceuta y cómo utilizó el bulo en doce ocasiones.

"Se acaba la campaña, y Sánchez calladito. Sigue sin responder a las preguntas que queremos saber. El presidente no quiso aclarar si va a exigir a Zapatero la comisión por el rescate de Plus Ultra. La respuesta de Sánchez: Bulo. También calló cuando le preguntaron por su hermano y por su mujer. Respuesta: Bulo. También dio la callada por respuesta cuando le preguntaron si va a dimitir si pierde las elecciones y va a renunciar a su aforamiento. Bulo. Y también permaneció en silencio a la pregunta de quién pagó sus primarias, aquellas de la urna de cartón. Bulo. Sánchez usó el comodín del bulo 12 veces", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

"No dijo ni una sola vez Ceuta. Mutis por el foro. Ahora Sánchez promete la legislatura de la Vivienda, para comenzar a hacer lo que no ha hecho en ocho años. Sánchez, como buen Peter Pan, utilizó a Colau como su hada madrina para apoyarse en ella incluso llegando a la manipulación. Feijóo respondió a Ada Colau sobre la dana, y leo de manera literal: "Buena gestión es ponerse al frente de Paiporta y usted calladita". Sánchez vio la ventana de oportunidad para llamar machista a Feijóo. A la frase le faltaba un verbo, usted durante la dana "permaneció" calladita. Y como le faltó ese verbo, pareció un imperativo, algo que el presidente aprovechó para manipular. El debate fue tan aburrido que ese momento se convirtió en el hit de la noche, porque cuando en los debates son multitudiarios, los argumentos se diluyen, se mezclan y la gente se pierde. Sánchez y Colau debatieron como un bloque, aunque Colau le lanzara algún pellizco de monja al presidente", ha continuado.

Ana Rosa, sobre el debate a cuatro: "Sánchez utilizó el comodín del bulo 12 veces"

"Colau al fin despertó, como en el dinosaurio de Monterroso, y allí seguía Sánchez, que ayer se quitó el disfraz de lindo gatito, y recuperó su esencia, pasando al ataque. Abascal y Feijóo ni se miraron. El líder de Vox fue a lo suyo con la inmigración y se dirigió sola a su público. Y Feijóo siguió una línea continuista con el anterior cara. En dos días seremos los españoles los que, al fin, hablaremos. En las urnas. La suerte está echada", ha sentenciado en directo.

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