El Chiringuito ha vivido esta madrugada uno de esos momentos que quedan guardados para siempre . Josep Pedrerol y todo el equipo de tertulianos salieron a los pasillos de los estudios de Mediaset en Fuencarral para hacer algo tan difícil como recrear el golazo de Jude Bellingham en el partido de Champions League ante el PSV. Lo que no esperaban es que, en mitad, del resto apareciera Belén Esteban y les lanzara un aviso a navegantes .con motivo de su pasión por el Atlético de Madrid.

"¡A ver si animáis a mi Atlético de Madrid!" , interrumpía Belén Esteban en pleno directo. Rápidamente, Josep Pedrerol fue a abrazar a la colaboradora, que siguió pidiendo respeto para el conjunto rojiblanco: "Os veo todas las noches, cabro***. Viva mi Atlético de Madrid , Enrique Cerezo, Cholo Simeone, a por todas. Somos los mejores , hasta luego, Mari Carmen".

Con esta, es la segunda vez en pocos días que Belén Esteban mandaba un mensaje a los colaboradores de El Chiringuito. Hace unos días, y antes de entrar a la casa de 'Gran Hermano VIP', la colaboradora coincidió en una furgoneta con Pipi Estrada y le pidió al tertuliano del programa de Josep Pedrerol que defendiera más y mejor de las críticas a su Atlético de Madrid.

Acostumbrados a verla siempre en la prensa del corazón, no todo el mundo sabe que Belén Esteban es una gran seguidora del Atlético de Madrid. La colaboradora ha estado en numerosas ocasiones en el palco del Metropolitano y ha viajado a varios desplazamientos del conjunto colchonero fuera de la capital. Además, con el paso de los años, ha fraguado una gran amistad con Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

Josep Pedrerol, hace algunos días, ya propuso a Belén Esteban ser tertuliana del programa para defender al Atlético de Madrid cuando y como ella desee.

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