EL CHIRINGUITO 27 noviembre 2026

Cristóbal Soria ha coincidido con varios jugadores del Real Madrid en una restaurante de la capital y ha desvelado su divertida conversación con ellos cuatro.

Jude Bellingham ha sido uno de los protagonistas de la semana con un golazo ante el PSV que ya forma parte de la historia del museo del fútbol. El futbolista del Real Madrid vive el mejor momento de su carrera deportiva y muchos hablan de él como el mejor jugador del mundo en este momento. Casualidades de la vida, Cristóbal Soria se ha encontrado al mediapunta inglés este jueves en un restaurante de la capital. El exdelegado del Sevilla ha desvelado los detalles del encuentro durante su intervención en El Chiringuito.

Cristóbal Soria y su conversación con los jugadores del Real Madrid "He coincidido con hoy en La Moraleja con Bellingham y con Huijsen, y la verdad es que me he llevado un gratísimo recuerdo. Yo he estado comiendo con un amigote y en el restaurante de al lado estaban comiendo ellos con otros amigos. Han sido ellos los que me han llamado y he entrado a saludarles. Me ha sorprendido porque Bellingham, en un perfectísimo castellano, lo primero que hace es preguntarme si vivo en Sevilla o en Madrid. Yo le digo que vivo en Sevilla y entonces él me dice que por qué soy del FC Barcelona. Y le digo, 'mira, perdóname, yo soy del Sevilla FC y de todo aquel que juega contra el Real Madrid'. Y entonces, claro, eso a ellos les ha hecho muchísima gracia, o sea, nos hemos reído mucho, nos hemos divertido. Inmediatamente le he dicho: 'Mira, yo a ustedes no os deseo nada malo, al revés, os deseo mucha suerte, el que yo quiera que el Madrid pierda hasta las llaves del coche no significa que a ustedes me caigáis de puta madre y tal...'", acababa señalando Cristóbal Soria.

Los jugadores del Real Madrid comen juntos en un resturante