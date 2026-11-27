Jude Bellingham ha sido uno de los protagonistas de la semana con un golazo ante el PSV que ya forma parte de la historia del museo del fútbol. El futbolista del Real Madrid vive el mejor momento de su carrera deportiva y muchos hablan de él como el mejor jugador del mundo en este momento. Casualidades de la vida, Cristóbal Soria se ha encontrado al mediapunta inglés este jueves en un restaurante de la capital. El exdelegado del Sevilla ha desvelado los detalles del encuentro durante su intervención en El Chiringuito.
"He coincidido con hoy en La Moraleja con Bellingham y con Huijsen, y la verdad es que me he llevado un gratísimo recuerdo. Yo he estado comiendo con un amigote y en el restaurante de al lado estaban comiendo ellos con otros amigos. Han sido ellos los que me han llamado y he entrado a saludarles. Me ha sorprendido porque Bellingham, en un perfectísimo castellano, lo primero que hace es preguntarme si vivo en Sevilla o en Madrid. Yo le digo que vivo en Sevilla y entonces él me dice que por qué soy del FC Barcelona. Y le digo, 'mira, perdóname, yo soy del Sevilla FC y de todo aquel que juega contra el Real Madrid'. Y entonces, claro, eso a ellos les ha hecho muchísima gracia, o sea, nos hemos reído mucho, nos hemos divertido. Inmediatamente le he dicho: 'Mira, yo a ustedes no os deseo nada malo, al revés, os deseo mucha suerte, el que yo quiera que el Madrid pierda hasta las llaves del coche no significa que a ustedes me caigáis de puta madre y tal...'", acababa señalando Cristóbal Soria.
Justo unas horas antes de la intervención, Huijsen había compartido en sus redes sociales una imagen donde aparecía comiendo en un restaurante justo a Jude Bellingham, Brahim Díaz y Thiago Pitarch, tal y como había señalado Cristóbal Soria durante su intervención.
Alfredo Duro quiso tirar de ironía para comentar el encuentro de su compañero, ante un Josep Pedrerol que no podía parar de reír: "Yo hacía tiempo, de verdad, o sea, yo ahora mismo te digo, después de Groucho Marx, Woody Allen y esa gente, o sea, nada igual, nada igual. Entiendo que Bellingham va a tener un problema de rendimiento porque se estará tronchando todavía del sábado, ¿no?".
Bromas a parte, Marcos Benito desveló en El Chiringuito que Kylian Mbappé sigue siendo el centro del proyecto de presente y futuro del Real Madrid. Tras las renovaciones llevadas a cabo en los últimos días por la dirección deportiva del equipo merengue, uno de los siguientes será el propio Jude Bellingham según palabras del tertuliano. "Tchouaméni, Courtois, Valverde, y los siguientes van a ser Brahim y Bellingham, y el siguiente, Josep, y ya está preparándose, será Kylian Mbappé", desveló.