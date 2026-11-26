El Atlético de Madrid sumó tres puntos fundamentales este miércoles a costa de un Viking que sólo fue capaz de disparar una vez entre los tres palos en los más de 90 minutos que duró el partido. El encuentro fue un bálsamo para que los dos delanteros rojiblancos, Sorloth y Julián Álvarez, recuperaran la confianza perdida. Ambos arietes vieron portería pero se fueron del campo de manera muy diferente. El noruego se fue aplaudido pero el argentino volvió a recibir pitos de una afición que sigue sin perdonar su coqueteo con el Barça durante todo el verano y sus caras de hastío de principio de temporada. El tema ha sido objeto de debate en El Chiringuito y la mayoría de tertulianos no entienden que la parroquia rojiblanca siga pitando a su jugador.

En El Chiringuito opinan sobre los pitos a Julián Álvarez

María Trisac: "No me parece una pitada monumental pero es llamativo. No lo entiendo. Entendí en un primer momento el enfado de la afición del Atlético de Madrid porque era una situación muy sensible, de mucha tensión, creo que el mercado de fichajes fue muy intenso pero el chico se ha quedado, es un jugador fantástico, ya pidió perdón, acaba de marcar un gol en Champions y deberían levantar el pie del acelerador porque, si Julián está bien, el Atlético está bien".

Pedro Bravo: "Ha pedido perdón cuando es él quien ha dado el paso, pero tanto el Barcelona como su agente le han instigado a dar el paso. No estoy de acuerdo con los pitos porque no es inteligente. Hay que dejarlo tranquilo porque todos queremos mejorar y él como jugador quiere mejorar. Ya se vino del Manchester City al Atlético porque quería mejorar. Se ha dado cuenta que no es compatible con Simeone y se quiere ir, está bien. Mientras que sea jugador del Atlético de Madrid hay que apoyarlo".

Quim Domènech: "Dicen que el tiempo lo cura todo pero en este caso a ver cuánto tiempo va a tener que ser. Yo pensaba, en general, que una vez han pasado una serie de partidos, ha pedido perdón, ya le has pitado... seguir así, ¿hasta cuándo?".

José Damián González: "Yo sí lo entiendo. A Griezmann le costó tres meses y lo que hizo fue de menor gravedad que lo que ha hecho Julián Álvarez. Hay que entender a la afición del Atlético. Es muy difícil. Veo que la pitada va de más a menos pero ahora en el campo está volviendo a ser el Julián que debe ser. Todo el mundo dentro del club quiere recuperarlo, pero le va a costar".