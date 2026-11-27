El FC Barcelona se ha quedado huérfano de un delantero centro tras la salida de Ferran Torres al PSG y la no llegada de Julián Álvarez el pasado verano. Bien es cierto que Deco fichó a Gabriel Jesús en calidad de cedido antes del cierre del mercado, pero el nivel del brasileño está muy lejos de colocarle entre los mejores arietes de Europa. Eso, unido al mal momento deportivo que atraviesa el Manchester City han colocado a Erling Haaland como posible candidato a vestir la camiseta blaugrana . José Álvarez ha desvelado en El Chiringuito que en el club catalán gusta mucho el delantero noruego.

"Así que insisto, con lo de Haaland, Josep. Es verdad que el Barça en la próxima temporada probablemente tenga que ir a por un nueve al mercado. Yo lo que sé ahora mismo es que al Barça obviamente le gusta Haaland y que juegan con tres variables importantes, ¿vale? Haaland quiere jugar en España, eso lo ha reconocido. De hecho, os acordáis cuando vino a Madrid y a Barcelona que vio la ciudad deportiva de los dos equipos. Y la segunda, Josep, que es muy importante: la gente de Haaland (Rafaela Pimenta) tiene una relación maravillosa con Joan Laporta. De hecho, llegó a decir que nunca le podría decir que no a Laporta. Y no quiero decir que es más fácil, es más fácil para negociar. Y la tercera, Josep, la situación del Manchester City", desvelaba José Álvarez durante su intervención.

Tras la información de José Álvarez, surgieron las dudas en el plató de El Chiringuito de cómo podría el FC Barcelona acometer una operación de semejantes dimensiones. Y es que cabe recordar que el valor de mercado actual de Erling Haaland se sitúa en los 220 millones de euros. "Este verano el Barça ha ficha a Gordon por 80 kilos y a Rodri por otros casi 80, y a Adeyemi por 23. Y me refiero a que justamente que me lo dijeras hace dos años te puedo decir, tuvimos problemas, pero este año el Barça se ha gastado 200 kilos en fichajes y el verano que viene puede asumir los 200 kilos. El Barça tiene un estadio maravilloso, al cual va mucha gente, tiene muchos palcos VIP, tiene un club que tiene 50 Champions, tiene muchas secciones, venden camisetas... No sé, el Madrid desde luego de los conciertos y de aparcar en el parking no lo saca. Entonces, yo creo que lo sacan de lo mismo. Lo sacan de lo mismo: lo que genera un club de fútbol, de vender jugadores y vender a Araujo. Por lo tanto, no te preocupes porque el Barça está en regla uno a uno y tiene dinero", matizaba José Álvarez.

Unas explicaciones que no fueron válidas para Paco Buyo: "El Sky Bar del Santiago Bernabéu es un activo vivo del Real Madrid, no una palanca. Una palanca es Barça Studios que no existe y que la vendisteis tres veces".

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