El último programa de El Chiringuito nos regaló una secuencia imperdible. Con Lobo Carrasco y Paco Buyo como actores principales, apariciones estelares como la de Belén Esteban y con los tertulianos jaleando a sus compañeros, en los exteriores de Mediaset trataron de emular el golazo de Jude Bellingham al PSV . Unos minutos de puro cine .

Control, toque con la otra pierna y disparo. Lobo Carrasco intentó calcar el gol de Bellingham en varias ocasiones, pero el resultado no fue el esperado. Los balones se marchaban en su mayoría, y cuando pillaba portería, ahí aparecía Paco Buyo con manos que motivaron los cánticos de sus compañeros: "Buyo, Buyo". Entre tanto intento, la aparición estela de Belén Esteban, con mensaje incluido, lo paralizó todo: "A ver si animáis a mi Atlético de Madrid". Las imágenes no tienen desperdicio.

Lobo Carrasco quiso demostrar aquello de 'el que tuvo, retuvo' y trató de emular el tanto del centrocampista inglés del Real Madrid en la pasada jornada de la UEFA Champions League. Sin embargo, Paco Buyo le complicó la tarea.

El propio Jude Bellingham reaccionó a su gol y tiró de humildad: "La verdad es que me sorprendió un poco. Sabía que podía controlar bien el balón y atraparlo. Pero, normalmente, a partir de ahí, miro quién está disponible como opción para seguir jugando. La pelota salió muy bien y pensé: ‘Simplemente voy a golpearla. Pues sí, fue un gol bonito e importante para el equipo, ya que fue el segundo y nos dio el control del partido".

Un tanto que inevitablemente recordó a Zinedine Zidane, aunque el centrocampista del Real Madrid acabó con la posible comparación por la vía rápida: "Creo que Zidane es mucho mejor que yo. Es mucho más elegante y es mi ídolo".

Eso sí, José Mourinho se encargó de dejarlo muy claro en sala de prensa. Para el entrenador portugués no hay un solo centrocampista que sea mejor que Jude Bellingham: "Él es simpático al decir que soy la causa de su mejoría, pero eso no es lo que pienso. Creo que el principal responsable de lo que es Jude hoy por hoy es él y sus compañeros. Yo intento ayudar un poquito. Es un jugador absolutamente extraordinario que tiene todo. Tiene físico, técnica, entendimiento táctico del juego, ambición… Hoy, obviamente no él solo, ha cambiado la dirección del partido. Para mí, sin ninguna duda, es el mejor jugador del centro del campo del mundo. Y, además, puede jugar de ’10, de ‘8’, con dos pivotes, con uno… Por eso dije, cuando se habló del Balón de Oro, que era un escándalo que no estuviera entre los diez primeros clasificados. Es un jugador absolutamente extraordinario".

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