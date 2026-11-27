Santiago Abascal ha sido el segundo candidato a la presidencia del Gobierno -tras Alberto Núñez Feijóo- y último -Pedro Sánchez y Ada Colau han declinado la invitación- en aceptar el test futbolero propuesto por Josep Pedrerol a los cuatro representantes políticos antes de las Elecciones Generales. El líder de VOX se ha mojado con todos los temas y ha dejado una reflexión: España debería retirar su candidatura para albergar el Mundial 2030 ya que "no se dan las condiciones mínimas" para llevar a cabo una candidatura conjunta con Marruecos. Estas han sido sus respuestas a las preguntas de Gonzalo de Martorell para El Chiringuito .

¿Ha llorado alguna vez por deporte? Seguro que sí, de de chaval. Ahora ya nunca, ni de tristeza ni de emoción.

¿Le gusta el VAR? Yo creo que había que aplicarlo a la política.

El gol que más recuerde. No, no recuerdo uno en concreto, pero ahora según me lo has preguntado me han venido a la mente las chilenas de Hugo Sánchez.

¿Le pone más nervioso viendo el Madrid o antes de un pleno? Hombre, siempre cuando juego yo, no cuando juegan otros.

El primer partido que recuerde. Probablemente el el 12-1 de España frente a Malta.

Ídolo de la infancia. Ángel Arroyo, que ha fallecido hace poco, el ciclista, Perico Delgado y Miguel Induráin.

¿Y quién es el mejor deportista español de la historia? Yo diría que Miguel Induráin. Parece que era una auténtica máquina, además un tipo grande, corpulento, con peso, él batió todos los récords del ciclismo.

¿A quién le habría dado el Balón de Oro? A Carvajal.

¿Está está siguiendo un poco al Real Madrid? No estoy viendo prácticamente nada.

Pero bueno, a Mbappé le habrá visto un poco, ¿qué le parece? La verdad es que le he visto jugar cuatro veces, pero no tengo mucho criterio. Imagino que muy bueno, porque si juega en el Real Madrid pues muy bueno.

¿Y Lamine? La verdad, juegan en los mejores equipos del mundo, ¿no?, y el Madrid y el Barcelona pues son las grandes referencias en el mundo del fútbol y los jugadores son de altísima calidad.

¿Y Mourinho? A mí hay antipáticos que me resultan simpáticos. Y Mourinho me resulta simpático.

¿Hay mucho poder en el palco del Bernabéu? Pues no lo sé porque yo nunca he ido.

¿Porque no ha querido o porque no le han invitado? Pues deben ser las dos cosas, pero no tengo demasiado interés, la verdad, en ir al palco. Si me apetecería más ir a ver un partido entre el público que ir al palco, la verdad.

Si no ha ido al del Bernabéu, imagino que al Camp Nou tampoco. Tampoco.

Complete la frase: Florentino Pérez es... Hombre, el presidente del Real Madrid y un señor con mucho poder.

Joan Laporta es... Pues el presidente del Barça y creo que ha llegado a ser hasta un competidor político porque fundó un partido separatista.

Javier Tebas, el presidente de LALIGA, es... Es un directivo importantísimo del mundo del fútbol y alguien al que yo tengo que darle las gracias porque ha manifestado públicamente su apoyo a Vox, claro.

Rafael Louzán, el presidente de la Federación, es... Pues la verdad es que ahora me pillas, no no le pongo ni cara.

¿Y Josep Pedrerol es...? Hombre, pues dirige un programa importantísimo, el más importante.

Caso Negreira. ¿Qué le parece a usted que durante 18 años el Barça haya pagado 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros? Me da igual la corrupción en un sitio o en otro, yo creo que toda la corrupción ha de investigarse y ha de depurarse.

¿Dónde tiene dónde tiene que ser la final del Mundial 2030? Hombre, a mí me gustaría que sea en España, pero yo creo que en estos momentos no se dan las condiciones ni siquiera para participar en esa final o en la organización del Mundial con Marruecos, teniendo en cuenta que Marruecos ha promovido la invasión de parte del territorio nacional y reclama Ceuta y Melilla como marroquíes. Creo que no se dan las condiciones.

Es decir, que si usted es presidente y le diesen la final del Mundial a Marruecos, aboga por retirar la candidatura de España. Yo voy más allá. No es cuestión de la final o no la final. Yo creo que en estos momentos el debate es todavía más profundo. Es que creo que no se puede organizar junto a un país que ha invadido el territorio nacional ningún tipo de evento deportivo.

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