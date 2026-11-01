Una ballena de hielo de 16 metros, espectáculos de luces y una experiencia inmersiva en 360 grados destacan entre las propuestas navideñas de este año en la Comunidad de Madrid.

Patinar sobre un lago, recorrer las profundidades del océano a través de esculturas de hielo o contemplar El Vuelo de Santa son algunos de los planes que se pueden disfrutar esta Navidad sin salir de la Comunidad de Madrid.

Desde el 14 de noviembre y hasta el 10 de enero de 2027, el recinto ferial de Torrejón de Ardoz acoge una nueva edición de Mágicas Navidades, un espacio de más de 100.000 metros cuadrados en el que conviven espectáculos audiovisuales, propuestas artísticas y actividades al aire libre.

Luces, espectáculos y cuentos de Navidad que cobran vida

La Puerta Mágica es uno de los principales escenarios del recinto. Su fachada se transforma mediante el videomapping, una técnica audiovisual que adapta las imágenes proyectadas a las formas y dimensiones de una construcción, generando efectos de profundidad y movimiento.

A las proyecciones se suman la música y las actuaciones en directo, con nuevas producciones como El Elfo Travieso, un espectáculo que combina interpretación, humor y voces en directo.

Otra de las novedades de esta edición es El Viaje de Noel, una experiencia inmersiva en 360 grados que se desarrolla en el interior de una cúpula. A diferencia de una sala de proyección convencional, las imágenes envuelven al espectador para adentrarlo en una historia de temática navideña.