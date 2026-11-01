Una ballena de hielo de 16 metros, espectáculos de luces y una experiencia inmersiva en 360 grados destacan entre las propuestas navideñas de este año en la Comunidad de Madrid.
Patinar sobre un lago, recorrer las profundidades del océano a través de esculturas de hielo o contemplar El Vuelo de Santa son algunos de los planes que se pueden disfrutar esta Navidad sin salir de la Comunidad de Madrid.
Desde el 14 de noviembre y hasta el 10 de enero de 2027, el recinto ferial de Torrejón de Ardoz acoge una nueva edición de Mágicas Navidades, un espacio de más de 100.000 metros cuadrados en el que conviven espectáculos audiovisuales, propuestas artísticas y actividades al aire libre.
La Puerta Mágica es uno de los principales escenarios del recinto. Su fachada se transforma mediante el videomapping, una técnica audiovisual que adapta las imágenes proyectadas a las formas y dimensiones de una construcción, generando efectos de profundidad y movimiento.
A las proyecciones se suman la música y las actuaciones en directo, con nuevas producciones como El Elfo Travieso, un espectáculo que combina interpretación, humor y voces en directo.
Otra de las novedades de esta edición es El Viaje de Noel, una experiencia inmersiva en 360 grados que se desarrolla en el interior de una cúpula. A diferencia de una sala de proyección convencional, las imágenes envuelven al espectador para adentrarlo en una historia de temática navideña.
¿Qué tienen en común una ballena jorobada, un tiburón blanco y el legendario Kraken? Todos ellos forman parte de 'Titanes del Mar', la temática de la quinta edición del International Ice Festival.
Escultores de diferentes países han recreado el universo marino a través de grandes bloques de hielo. Entre las figuras destacan una ballena jorobada de 16 metros de longitud y una representación del tiburón blanco a tamaño real.
La transparencia del hielo y su interacción con la luz permiten crear efectos visuales singulares, mientras que su sensibilidad a los cambios de temperatura obliga a conservar las esculturas en un ambiente térmico controlado.
El hielo también es protagonista de otra de las actividades del recinto: una pista de patinaje de más de 1.000 metros cuadrados instalada sobre un lago y cuyo diseño ha contado con Javier Fernández, doble campeón del mundo de patinaje artístico y medallista olímpico.
Al caer la noche, la atención se traslada hacia el cielo con El Vuelo de Santa, un espectáculo aéreo en el que un trineo sobrevuela el recinto acompañado de efectos luminosos.
Otra perspectiva del paisaje navideño se obtiene desde la noria de 42 metros de altura, desde la que se puede contemplar el conjunto del recinto iluminado.
A ras de suelo, los recorridos entre figuras luminosas, los mercadillos y las representaciones belenistas completan una propuesta en la que conviven las tradiciones de estas fiestas con nuevos formatos de ocio.