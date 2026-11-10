Sandra Barrios se sincera sobre su cambio físico y aclara su paso por quirófano

Sandra Barrios nos habla de los retoques estéticos. En su canal 'Yo puedo' nos confiesa que antes de verano quiso someterse a una liposucción pero cambió de idea después de ver a una persona que lo pasó un poco mal. Además, nos cuenta qué retoques se ha hecho y qué otros querría hacerse.

"Sí, me intento cuidar", nos decía Sandra Barrios, aunque explicaba que no suele hacer deporte y le está costando ir al gimnasio: "Me da pereza irme a una máquina y estar ahí con los machirulos de gimnasio".

Los retoques que quiere hacerse Sandra Barrios

Además, nos confesaba que antes del último verano quiso cambiar su aspecto: "Se me metió en la cabeza que quería operarme, hacerme una lipo".

Ya se operó el pecho, le gustaría operarse las orejas, pero la lipo le ha dado miedo: "Vi que Nieves lo pasó mal, le dolía un montón y se me quitaron las ganas".

"No me quería estropear mi verano y me da un poco de.... Ojalá me ponga fitness y no tenga que hacerlo que es lo que deberá hacer yo y todo el mundo", nos decía.