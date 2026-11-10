Sandra Barrios reflexiona sobre su relación con David: “No es perfecta, pero hablamos las cosas”

Sandra Barrios está encantada con su nueva vida en Madrid. Se ha mudado con su chico y cree que es ahora cuando tiene una relación plena: "Comparo ahora lo que estoy viviendo con David y ahora sí lo que es el amor", confesaba.
Por ejemplo, ha estado enferma y no se esperaba la forma en que David la ha cuidado: le compraba miel, le hacía la comida, le compraba chocolate o le daba masajes en los pies.
"Me arrepiento tanto de todos con los que he estado...", se lamentaba y es que cree que hasta ahora "no se salva ninguno": "Nadie me cuida como me cuida él, eso es amor".
Antes de empezar esta relación, Sandra estaba "asqueada de tíos" y el propio David le dice que al principio fue "súper dura" y no se abría con él.
Eso sí, reconoce que su relación no es perfecta pero, precisamente por eso, sabe que es buena: "Nunca había tenido conversaciones y peleas sanas, yo soy más de fatiga con la casa y el orden, somos diferentes, pero nos respetamos y nos ponemos de acuerdo".