Sandra Barrios confiesa su mayor miedo al abrirse de nuevo al amor: "Me estoy intentando proteger de que no me hagan daño"

Yo puedo by Sandra Barrios 09 agosto 2026

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reconoce que, aunque está ilusionada con el chico que ha conocido hace apenas un mes, las heridas de sus relaciones pasadas le impiden entregarse por completo

Tras una etapa complicada marcada por su ruptura definitiva con Juanpi Vega, Sandra Barrios ha confesado que ha vuelto a sonreír. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha encontrado a una persona que, según ella misma reconoce, ha conseguido cambiar por completo la idea que tenía del amor. Sin embargo, esa ilusión convive con un sentimiento que no consigue dejar atrás: el miedo a volver a sufrir. La influencer, que recientemente contó que está conociendo a un chico muy especial, ha vuelto a abrir su corazón en su canal de mtmad, 'Yo puedo by Sandra Barrios'. Allí ha hablado sin filtros de cómo está viviendo esta nueva etapa sentimental y ha admitido que, pese a lo feliz que se siente cuando está con él, todavía le cuesta dejar a un lado el miedo.

"Estoy cerrada porque intento protegerme" Sandra ha reconocido que, si alguien le hubiera dicho hace apenas unas semanas que iba a conocer a una persona capaz de hacerle cambiar de opinión, no lo habría creído. Después de sus anteriores experiencias sentimentales, había llegado a un punto en el que desconfiaba por completo de volver a enamorarse. "Estoy un poco encabezonada, un poco 'odio a los hombres', un poco 'todos son iguales', un poco 'no quiero lo mismo nunca más", admitía con franqueza. Sin embargo, también ha asegurado que el chico al que está conociendo no tiene nada que ver con lo que había vivido hasta ahora: "No sabía que existían las personas así y mucho menos que lo conocería". Aunque, por ahora, prefiere mantener los detalles de su historia en privado, Sandra ha asegurado que algún día contará cómo surgió esta inesperada conexión, pero lo que sí ha querido compartir es la paciencia que está teniendo él con ella en este proceso: "A él le está costando mucho porque yo estoy cerrada, como que me estoy intentando proteger de que no me hagan daño".

Según explicaba, él está demostrando con hechos que quiere ganarse su confianza, algo que la influencer reconoce que le está sorprendiendo. "Está ahí demostrando días, segundos y minutos absolutamente todo. Es totalmente diferente. Es una cosa que digo: 'Esto pasa en las películas". Una ilusión que convive con el miedo A pesar de la buena sintonía que existe entre ambos, Sandra Barrios ha reconocido que todavía vive con sentimientos encontrados. Hay momentos en los que se deja llevar y disfruta de lo que está viviendo, pero también hay otros en los que recuerda que apenas hace un mes que se conocen y aparecen de nuevo las dudas: "Tengo ahí un 'fifty-fifty. Cuando estoy súper a gusto, se me olvida que lo conozco hace un mes, que llevamos poco y que no nos conocemos tanto. Pero luego pienso: 'No sé cómo puede salir, no sé si me va a salir rana". Por eso, ha asegurado que lo que está haciendo es intentar avanzar con cautela. "Intento ir con pies de plomo para no estamparme", ha reconocido, aunque ha admitido que, cuando están juntos, le resulta imposible no ilusionarse.