Miley Cyrus y Liam Hemsworth, una relación que parecía perfecta: segundas oportunidades, una boda y muchos mitos

(L)over 09 agosto 2026

Su relación con el australiano Liam Hemsworth fue una montaña rusa a voces que duró más de una década y terminó definitivamente en 2020

Algunas relaciones marcan la vida de quien las vive, pero también de quienes las conocen, y esto segundo parece ser más el caso de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, quienes hace tiempo que pasaron página y rehicieron sus vidas, mientras que los fans de ambos continúan teniendo su relación muy presente. No tanto porque quieran que vuelvan a estar juntos, no es ese el caso, sino porque todavía buscan indirectas o mensajes secretos en las canciones de la artista o recuerdan los momentos que vivieron y se preguntan qué fue lo que les llevó a estar juntos si eran personas tan diferentes. Su relación comenzó cuando eran muy jóvenes, estuvo marcada por varias rupturas y reconciliaciones y llegó a su final definitivo ocho meses después de casarse. Ahora ambos han continuado con sus vidas, Liam en el mundo de la interpretación y enamorado de Gabriella Brooks, con quien mantiene una más que discreta relación desde hace tiempo y con quien tiene planes de boda. Miley, por su parte, continúa triunfando en la música y en el amor junto a Maxx Morando, con quien sale desde 2021. Sus caminos se han separado, pero hubo un tiempo en el que fueron la pareja del momento.

Liam está en el mundo de la interpretación y enamorado de Gabriella Brooks, con quien mantiene una más que discreta relación

Cómo fue la relación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth Durante mucho tiempo, para algunas personas, Miley Cyrus era Hannah Montana, el personaje que interpretó en la serie de televisión del mismo nombre y gracias al que alcanzó la fama. Aunque ahora parece que la música se ha convertido en su prioridad, durante un tiempo, su carrera como actriz fue importante para ella y por eso aceptó algunos proyectos que la alejaron de ese mítico personaje. Uno de ellos fue La última canción. No le alejó demasiado porque la música siguió siendo relevante en este film, pero sin duda fue un punto de inflexión en su vida porque le ayudó a conocer a quien sería uno de los hombres de su vida, Liam Hemsworth. Él era su compañero de reparto, su interés amoroso en la ficción y también en la vida real, porque no pudieron evitar enamorarse.

"En 2008, necesitaba hacer otra película para Disney y no quería que fuera una parte de Hannah Montana. Una vez que escribimos el guion, llegó el momento de hacer el casting a todos los chicos que interpretarían a Will, mi novio en la película. Lo habíamos reducido a tres finalistas y Liam era uno de ellos", recordaba la artista hace unos años en una entrevista en TikTok. "La química que notaban los espectadores era innegable". Su amor traspasó la pantalla y confirmaron el noviazgo después del estreno de la película. Confirmaban su relación y no se escondían, se dejaban ver juntos y se apoyaban el uno al otro en sus proyectos profesionales. En el año 2012 anunciaban su intención de casarse. "Estoy muy feliz por mi compromiso y espero tener una vida de felicidad al lado de Liam", confirmaba la artista en un comunicado. En agosto de ese mismo año, un cambio radical de look hacía saltar todas las alarmas, Miley quería dejar atrás a Hannah y lo hacía con un giro en su carrera que tomaba un rumbo más maduro e irreverente. También hacía saltar los rumores de ruptura. Al principio lo intentaban negar, pero con el tiempo se confirmó que habían roto, una ruptura que duró desde 2013 a 2016, cuando la pareja se dio una nueva oportunidad. Celebraban juntos el Año Nuevo en Australia con la familia de Liam y parecía que entre ellos las cosas de nuevo iban sobre ruedas, de nuevo planeaban casarse y parecía que la vida les sonreía. Se casaron el 23 de diciembre de 2018, rodeados de sus seres queridos y con Miley luciendo un vestido de raso diseñado por Vivienne Westwood. "El compromiso entre Liam y yo, por supuesto, vino de un lugar de amor primero porque habíamos estado juntos durante 10 años, pero también de un lugar de trauma y simplemente tratando de reconstruir lo más rápido que pudimos", explicó la artista en una de esas entrevistas, recordando el momento en el que un incendio arrasó su casa de Malibú en 2018. También explicó que fue durante su actuación en el Festival de Glastonbury en el Reino Unido en 2019 cuando decidió que no quería continuar con su relación con Liam. Tan solo ocho meses después de la boda se confirmaba la separación definitiva de la pareja, y el divorcio se hacía efectivo en 2020. A partir de ese momento, ambos optaron por rehacer sus vidas, pero como cantante y compositora, Miley no ha podido evitar que sus fans busquen en sus canciones referencias a su ex.

Miley no ha podido evitar que sus fans busquen en sus canciones referencias a su ex