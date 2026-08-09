Virginia y Conchi son dos mujeres con alopecia que han acudido a 'El show de Paz' para mostrar su realidad y romper tabúes

Conchi es la fundadora de la Asociación de alopecia de la Comunidad de Madrid . Conchi ha acudido a 'El show de Paz' no solo para ejercer como gancho en la cámara oculta que se le ha hecho a su compañera Virginia , si no también para sensibilizar sobre esta problemática que sufren el 40% de las mujeres y que aún hoy sigue siendo un tabú.

Tal y como han explicado Conchi y Virginia, es muy común encontrar hombres sin pelo y esta condición hasta ha llegado a convertirse en sinónimo de virilidad, sin embargo, esta misma circunstancia en mujeres continúa generando rechazo: "A nosotras cuando nos ven nos suelen dar ánimo para que superemos el cáncer que creen que padecemos".

Tanto Conchi como Virginia quieren darle visibilidad a un problema que muchas mujeres padecen y que cada vez más es también visible en las redes sociales gracias a un contado número de influencers que comparten en sus perfiles su problema de pérdida de cabello.

Conchi y Virginia han explicado en 'El show de Paz' cómo ha sido el camino hasta llegar a aceptar su nuevo aspecto y han aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje a todas esas mujeres que siguen luchando contra la realidad: "Aunque tengas en algunos momentos ganas de morir, no te mueres, contacta con nosotras".

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