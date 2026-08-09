Santiago Jiménez Treviño es un pediatra del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo que se disfraza de Spider-Man para animar a los niños hospitalizados mientras reciben sus tratamientos en el centro.

Y es que Santiago deja su bata blanca en los ratos libres y se viste de Spider-Man para visitar a niños ingresados, reduciendo así el miedo de los pequeños y haciendo el entorno hospitalario más llevadero.

Su conmovedora labor voluntaria le ha llevado a ser seleccionado a nivel mundial para promocionar el estreno de la última película de Marvel e incluso ha recibido un mensaje directo del actor Tom Holland, quien interpreta al hombre araña en las películas de la saga.

El Spider-Man pediatra visita ‘El Show de Paz’ para compartir su conmovedora labor solidaria, y para explicar cómo compagina su profesión sanitaria con las visitas sorpresa vestido del superhéroe de Marvel:

"Yo además de médico soy un friki. Spiderman es el super héroe favorito de todos los niños, así que ¿quién mejor para animar a esos niños?, para hacerles pasar esa estancia un poco mejor".

La emotiva sorpresa de las familias a Santiago

Han sido muchos los niños a los que Santiago ha hecho más llevadera su estancia en el hospital y algunas de estas familias quieren agradecerle su altruista labor públicamente.

Es el caso de las familias Serrano Zapico, Álvarez Guerrero y también de la familia de Mael, quienes visitan este domingo el plató de ‘El show de Paz’ para aplaudir la labor del médico que cambió la estancia de sus hijos en el hospital.

Uno a uno, los miembros de estas familias han ido descubriendo sus rostros para sorpresa de Santiago, que no podía creer que esos niños a los que visitó y sus familias estén ahí:

"Santiago no solo hacía feliz a los niños en esos momentos tan duros, él hacía que las familias lleváramos un poco mejor ese duro trance. Para nosotros Santiago es la prueba de que existen personas con mucho corazón y con una gran empatía, sin él esos momentos tan difíciles hubieran sido mucho peor".

Pero también han acudido hasta 'El show de Paz' Jessica y Manuel, los padres de uno de los niños a los que Santiago ayudó con su gran corazón y que lamentablemente no pudo salir adelante. Así recuerda Santiago al niño que marcó su vida: