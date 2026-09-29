Sandra Barrios está en un momento muy dulce de su vida y, ahora que ha llegado su cumpleaños, ha hecho un balance de todo lo que ha vivido durante este año. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ recuerda su ruptura con Juanpi Vega y le dedica algunos dardos al hablar de la recaída que tuvo con él . La influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad en ‘Yo puedo’ y se sincera como nunca. ¡Dale al play!

La creadora de contenido ha recordado uno de sus peores momentos de este año, el fin de su relación con el andaluz, una etapa tras la que no esperaba volver a enamorarse de nuevo. Ahora que está dando pasos agigantados con su nueva pareja y que ha “aprendido lo que es el amor”, tiene muy claro lo que opina del participante de ‘La isla de las tentaciones’: “Me he quitado a una persona que no quiero en mi vida”.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ asegura que se arrepiente de haberlo intentado una segunda vez con él: “Me siento muy estúpida, no era para nada bueno”. Aunque sabe que no puede “volver atrás” y que todo lo que le ha ocurrido le ha servido “para aprender”, no puede dejar de hacerse la misma pregunta: “¿Cómo he podido ser tan tonta?”. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

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