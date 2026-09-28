Cristina Cebral ha querido sentarse frente a las cámaras de mtmad, a través de ‘Mi momento’, para resolver todas las dudas sobre su relación con su novio. Por ello, después de explicar que ha tenido que acudir de urgencia al hospital durante su embarazo, cuenta su historia de amor con su prometido, Sandu Rogojinaru. Desde cómo se conocieron a la interrupción de su relación por su participación en ‘La isla de las tentaciones’, lo confiesa todo. ¡Dale al play!

Ahora que ha anunciado que está esperando su primer hijo con su pareja, la creadora de contenido ha desvelado cómo comenzó su romance con el padre de su bebé: “Yo estaba con otro chico y él me llamaba”. Aunque, en un inicio, su relación tardó en iniciarse la canaria desvela cuál fue el punto de inflexión para que el amor surgiera entre ellos: “Soy complicada, me cuesta conocer a alguien”.

Sin embargo, cuando la influencer y su pareja estaban comenzando a tener una relación más estrecha, se produjo un giro completamente inesperado: “Al cabo de un mes me ofrecieron ir a ‘La isla de las tentaciones’”. La creadora de contenido explica la conversación que tuvo con Sandu y cuáles fueron las condiciones en las que se quedó su relación con él: “Él lo pasó fatal”.

Una vez de regreso y tras todo lo que había ocurrido con Darío Linero en República Dominicana, la canaria cuenta todos los detalles sobre cómo retomaron su relación, hasta el punto de prometerse y tener a su primer hijo en común.

Cristina Cebral cuenta los detalles de su boda con Sandu Rogojinaru