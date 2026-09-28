Cristina Cebral anunciaba, por fin, hace unas semanas que está esperando su primer hijo con su prometido , Sandu Rogojinaru; sin embargo, a pesar de la alegre noticia, la influencer ha tenido que enfrentarse a un complicado episodio. La que fuera tentadora en ‘La isla de las tentaciones’ cuenta que ha tenido que acudir al hospital de urgencia en su embarazo . La canaria cuenta todos los detalles, a través de ‘Mi momento’ , para mtmad, ya disponible en Mediaset Infinity. ¡Dale al play y descúbrelo!

La creadora de contenido echa la vista atrás para recordar el “primer susto” que se llevó durante su embarazo. Todavía con el miedo en el cuerpo recordando lo que sucedió, la influencer explica que se encontraba sola, conduciendo, en el momento en el que comenzó a encontrarse mal: “Me empecé a marear y a ver un poco mal”.

Aunque, en un principio, consiguió mantener la calma porque lo achacaba a una “bajada de tensión”, algo a lo que está “acostumbrada”, muy pronto se dio cuenta de que no se trataba de un episodio normal: “Se me empezó a dormir el brazo y, luego, los labios”.

En ese momento, tuvo que llamar a su hermana, pero la situación en la que se encontraba le hacía completamente imposible comunicarse con ella: “No podía explicárselo, no sabía hablar”.

Finalmente, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y su hermana consiguieron llegar al hospital y, ahora sí, muy asustada por lo que le pudiera estar pasando a su bebé pasó alrededor de tres horas hasta que fue atendida. “Ha sido algo neurológico”, la creadora de contenido devela todo lo que le dijeron los médicos y cuenta si su bebé se vio afectado por esta situación. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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