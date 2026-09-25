Claudia Chacón ha traído a dos invitados muy especiales para ella a su capítulo de mtmad y ha querido aclarar todo lo relacionado con ellos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre lo que ha sido crecer separada de sus hermanos . La influencer se sincera sobre el vínculo que tiene con ellos y cómo ha podido afectar no haber vivido con ellos en su infancia. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, en el capítulo completo de ‘Villana por accidente’ , en Mediaset Infintiy!

“Somos de distinta madre”, comienza explicando la creadora de contenido. Al compartir al mismo padre, pero tener una madre diferente, la mallorquina no ha vivido en la misma casa que ellos, algo que ha marcado mucho su relación con ellos. “Me hubiera gustado estar más unidos”, confiesa la exconcursante de ‘Supervivientes’.

“Como ellos han crecido juntos, han estado más unidos porque yo no he tenido el hecho de vivir en casa con hermanos”, se explica la creadora de contenido. Sin embargo, aunque resaltan algunos aspectos negativos de la situación que les ha tocado vivir, lo cierto es que tienen algo muy claro: “Por sentimientos y por amor sería lo mismo”. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han compartido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

MÁS NOTICIAS