Leila León ha querido ser muy sincera sobre un tema al que lleva dándole vueltas muchos meses y lo ha hecho frente a las cámaras de mtmad. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia la decisión que ha tomado para que su relación con David Vaquero no se resienta . La influencer cuenta todos los detalles sobre las conversaciones que ha mantenido con él y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha dicho, en ‘Muy yo’ , disponible en Mediaset Infinity!

Ha llegado el momento de que la creadora de contenido desvele en qué punto se encuentra su relación con David Vaquero después del verano que han vivido. A punto de dar un paso muy importante en su vida, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza cómo están. Además, la influencer explica cuál es su opinión respecto a la decisión que ha tomado: “Me ha dicho que no me agobie”.

Pero la canaria, que ha asegurado que no quiere “que la magia del principio se vaya a la mierda”, se ha mostrado muy firme a la hora de explicar la decisión que ha tomado por el bien de su relación. Sincera como siempre, la creadora de contenido confiesa todos los motivos que se esconden tras ella y se abre en canal con sus seguidores. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!

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