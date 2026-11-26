'Violedi' 26 noviembre 2026

Violeta y Edi ya viven juntos pero la ciudad que han elegido para ello despierta las críticas

En un primer momento, Edi y Violeta tenían pensado vivir juntos en Galicia, pero no ha podido ser y la pareja, en su Vlog 'Violedi' nos cuenta qué ha pasado. Además, ella aclara si ha empujado a su chico a tomar esta decisión y él responde a quien le tacha de mal padre por irse lejos de su hijo.

El motivo por el que Violeta no pude vivir en Galicia Violeta nos contaba que intentó vivir en Galicia pero no pudo. Le parece un lugar genial al que viajar y visitar, pero no para vivir y no solo por cuestiones de trabajo. Además, deja claro que ella no ha empujado a Edi...

La relación pasó por malos momentos debido a la distancia, ambos trataron estos problemas con sus psicólogos y Edi, poco a poco, tomó una decisión. Sentía que debía estar en Galicia, pero su cabeza estaba en otra parte y, finalmente, tomó una determinación. Sin embargo, para él fue muy duro llegar a este momento porque suponía separarse de su hijo. De hecho, su decisión le ha generado muchas críticas de quien le tacha de mal padre por ello. Sin embargo, él tiene muy claro que su hijo está bien y se defiende.

Lo que le falta a Edi en Madrid Críticas aparte, la pareja ya convive y están felices. Ellos mismos nos han contado que en tres semanas tenían el piso elegido, que también conviven con un perrito y son felices. Sin embargo, a Edi le falta algo y es que siente cierta soledad...

La cifra total de los gastos de Edi y Violeta Adoran dormirse en el sofá viendo una peli y despertarse juntos, hasta se ponen la alarma media hora antes "para darse cariñito". Pero hay vivir en Madrid tiene un inconveniente para ellos y es el dinero, Violeta nos cuenta cuánto pagan de alquiler, a cuánto asciende la cifra total con los gastos que tienen que afrontar y si tienen o no una cuenta en común para repartir los gastos. Además, Edi nos cuenta que aunque el piso está muy bien, es de alquiler y su intención es ahorrar para poder comprar.