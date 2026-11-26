'Honesty House' 26 noviembre 2026

12 participantes con diferentes personalidades y formas de entender el amor y las relaciones. Pero ¿Serán honestos?

Los protagonistas de ‘Honesty House’ llegan a la experiencia con historias personales, expectativas sentimentales y actitudes muy diferentes ante la mentira. Estos son los 12 participantes que iniciarán la convivencia

Denís (26 años, Málaga) Exfutbolista profesional y actual atleta de HYROX, el deporte ocupa un lugar central en su vida. Asegura que nunca ha probado el alcohol y que no le interesa el mundo de la fiesta y la noche. Alegre, enérgico y directo, nunca ha tenido pareja y busca enamorarse por primera vez de una chica que comparta su estilo de vida. Se define como leal y protector y no tolera las mentiras ni la falsedad.

Jéssica (29 años, Dos Hermanas, Sevilla) Auxiliar administrativa, de padre sevillano y madre alemana, se considera impulsiva y se describe como una “bomba de relojería”. Sus experiencias sentimentales le han generado inseguridad y desconfianza. Aunque se considera honesta, reconoce que puede recurrir a la mentira para vengarse de quien le haya hecho daño. Intensa y pasional, busca a alguien capaz de conquistar su corazón.

Mora (24 años, Valdepeñas, Ciudad Real). Se dedica a la venta de coches y presume de sus habilidades para la conquista. Asegura que nunca se le ha resistido una chica y reconoce que utiliza habitualmente las mentiras para ligar, hasta el punto de anotarlas en el móvil para recordar qué ha contado a cada persona. Seductor y con mucha labia, tendrá que comprobar si sus estrategias funcionan ante la Honesty Box.

María (23 años, Palma de Mallorca). Auxiliar de enfermería en una residencia de mayores y estudiante de Psicología, asegura que sus experiencias con los hombres no han sido precisamente positivas. Busca un chico caballeroso, se reconoce celosa y caprichosa y afirma que no perdona las mentiras. Sin embargo, admite que, cuando ella miente, prepara cuidadosamente su versión para evitar que la descubran.

Elías (31 años, Valencia). Reside actualmente en Berlín, donde trabaja como entrenador de boxeo. Se define como paciente, aunque con carácter, y en el terreno sentimental se considera apasionado y decidido. Para él, la sinceridad y la transparencia son imprescindibles. Llega al programa con la intención de encontrar a una mujer que comparta su momento vital y con la que construir una relación estable y honesta.

Marta (24 años, Badajoz). Azafata de vuelo y jugadora de voleibol a nivel semiprofesional, reconoce que, aunque le gustaría encontrar el amor, disfruta de la fiesta y de su libertad. Se define como explosiva y admite que no tiene reparos en mentir para conquistar a un chico. Su prototipo son los morenos, a los que llama “bombones”. Busca a alguien que le haga plantearse una relación seria sin renunciar a su personalidad.

Tato (26 años, Torrevieja, Alicante). Reside en Suiza, es graduado en Criminología y aspira a ingresar en la Policía Nacional. Directo y sin filtros, asegura que sus estudios le han ayudado a desarrollar una especial capacidad para detectar la falsedad. Prefiere las relaciones largas y se implica emocionalmente, pero considera que todavía no ha encontrado a una persona con la madurez que busca.

Natacha (26 años, Valencia). Trabaja como project manager y fashion producer para una marca de moda. Se define como una mujer fuerte, con carácter y objetivos claros. Sueña con encontrar una conexión profunda como la que siempre ha visto entre sus padres y considera que la sinceridad es la base de cualquier relación duradera. No está dispuesta a conformarse con alguien que no responda a sus expectativas.

Daniel (23 años, Griñón, Madrid). Graduado en Marketing, se considera ambicioso y disciplinado, aunque sitúa su fe en Dios por encima de cualquier otra prioridad. Asegura que, hasta ahora, solo se ha enamorado de Él y busca una mujer con la que compartir sus creencias y valores. Para Daniel, mentir es pecado y la honestidad constituye una condición irrenunciable para iniciar una relación.

Noelia (20 años, Lepe, Huelva). Modelo y Miss Lepe, se define como intensa e impulsiva y asegura que la Virgen de la Bella la acompaña siempre. Ha perdido parte de su confianza en los hombres después de sufrir engaños en relaciones anteriores. Se considera muy fiel y desea encontrar una pareja con la que poder entregarse plenamente y recibir el mismo compromiso.

Jauad (25 años, Tarragona). Asesor comercial, se define como un “jaguar” en el terreno de la conquista: atrevido, seductor y seguro de sí mismo. Reconoce tener un ego elevado y asegura que sabe decir a las chicas lo que quieren escuchar. Aunque está acostumbrado a tomar la iniciativa, llega a Colombia dispuesto a encontrar una conexión real que le permita enamorarse sin dejar de ser él mismo.

Sofía (20 años, Elche, Alicante). Opositora a Guardia Civil, se considera muy entregada e intensa en sus relaciones. Reconoce que sus experiencias anteriores han estado marcadas por las mentiras y que ella tampoco ha sido siempre completamente sincera. Desde pequeña conserva un cuaderno en el que describe cómo sería su boda ideal. Busca una relación duradera con la que hacer realidad ese futuro que imagina.