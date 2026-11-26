En boca de todos 26 noviembre 2026

‘En boca de todos’ da voz al candidato popular y a los manifestantes que le reciben al grito de: “¡Fascista!”

El candidato del PP en el País Vasco, Jon Echevarría, ha sido recibido con gritos e insultos por cientos de estudiantes de la Universidad de San Sebastián. Un nuevo boicot que el popular ha calificado de: “Surrealista” y que los estudiantes allí presentes tildan de provocación: “Viene a sembrar un mensaje de odio”. ‘En boca de todos’ da voz a ambas partes. En directo, desde el lugar de los hechos, Fabiola Etayo ha dado voz al candidato más joven del Partido Popular que se enfrentaba una vez más a los abucheos, gritos e insultos de los jóvenes en un intento de acercarse a ellos para mostrarles su programa electoral. Jon Echevarría, protegido por decenas de agentes de la Ertzaintza y rodeado de los medios de comunicación, ha mostrado su miedo y asombro ante tal situación.

Ha dejado claro que él no tiene miedo, que está convencido de que está haciendo lo correcto y cuando Nacho Abad le ha preguntado por sus padres, le ha dicho que es normal la inquietud, pero que saben que está luchando por algo justo. Ha agradecido la protección de los agentes que estaban evitando que le agredieran como en ocasiones anteriores. Los estudiantes de San Sebastián, sobre Jon Echevarría: “Vienen a buscar que le insulten y luego subirlo a las redes sociales”

Dos estudiantes de la Universidad de San Sebastián se han mostrado muy críticos con lo que consideran la actitud provocadora el candidato popular y han asegurado estarle proporcionando lo que viene a buscar: “Vienen a buscar que le insulten y luego subirlo a las redes sociales”. Asegura que no pueden olvidar lo que pasó en el pasado y lo que sufrieron sus abuelos, pero ante las críticas recibidas desde plató han decidido poner fin a su intervención. Un manifestante contra Jon Echevarría: “Viene a lanzar un mensaje de odio” Sin dejar de gritar, increpar y pedir a Jon Echevarría que abandonar la universidad, otro de los estudiantes ha manifestado ante la cámara de ‘En boca de todos’ los motivos que le llevaban a responder al mensaje de odio del candidato popular. Ha argumentado que es un mensaje misógino, racista y que la única forma de acabar con este tipo de personas es la asociación y lucha de la clase obrera.

Otra de las manifestantes ha dejado claro que ellos no estaban insultando a nadie, algo que sí había sucedido con su compañero. Que su único objetivo era juntarse para escuchar al popular y que, al verlos, se había asustado y no había sido capaz de transmitir sus ideas, algo que ellos estaban haciendo y que le hacía sentirse muy orgullosa. J.C. Saénz, sobre el boicot a Jon Echevarría: “No hay suficientes agentes y no se ha procedido a la identificación”