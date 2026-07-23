Seúl, la ciudad donde pasado y futuro se cruzan: tradición milenaria y modernidad extrema

Viajeros Cuatro 23 julio 2026

La capital de Corea del Sur, con 23 millones de habitantes, es la tercera ciudad más poblada del planeta y alberga el centro comercial subterráneo más grande del mundo

'Viajeros Cuatro' ha visitado Seúl, la capital de Corea del Sur, para descubrir una de las civilizaciones más antiguas del mundo que, a su vez, se ha convertido en uno de los países más avanzados tecnológicamente del planeta. Un viaje que ha mostrado la fascinante dualidad de una metrópoli donde conviven la espiritualidad ancestral y la cultura pop más contemporánea. "Yo siento como que estamos en dos mundos", ha señalado uno de los viajeros del programa, resumiendo la esencia de una ciudad que combina templos milenarios con rascacielos futuristas. !Tienes espiritualidad. Tienes naturaleza. Tienes K-pop. Tienes todo", ha añadido.

Seúl: una megalópolis entre la tradición y la tecnología Con 23 millones de habitantes, Seúl es la tercera ciudad más poblada del planeta. El programa ha recorrido algunos de sus espacios más impresionantes, como la biblioteca del centro comercial subterráneo más grande del mundo, un espacio que, según han explicado, nunca cierra sus puertas y ha subido a bordo de uno de los ascensores más rápidos del mundo, una muestra del desarrollo tecnológico que define a Corea del Sur.

El contraste con el pasado reciente resulta llamativo: "Hace cincuenta años era todo montaña", han recordado durante el programa, evidenciando la velocidad de transformación de un país que ha pasado de ser una economía agraria a una potencia tecnológica global en apenas medio siglo. Pero la modernidad no ha borrado las heridas históricas. 'Viajeros Cuatro' también ha visitado la zona fronteriza con Corea del Norte, un área de 200 kilómetros que sigue separando familias desde la guerra. "Aquí podéis ver los lazos que simbolizan los deseos de paz y reunificación de las familias que quedaron separadas", ha explicado uno de los reporteros del programa.

K-pop, gastronomía y las buceadoras de la isla de Jeju La cultura K-pop se ha consolidado como uno de los grandes atractivos turísticos de Corea del Sur y muchos visitantes llegan al país atraídos precisamente por este fenómeno musical. "Lo que los caracteriza muchísimo son las coreografías y espectáculos que se montan, que son unos reyes", ha destacado uno de los participantes en el programa. La gastronomía coreana, que está de moda en todo el mundo, ha ocupado también un lugar protagonista. En los mercados callejeros de Seúl, la reportera ha probado platos como el pulpo vivo y distintas variedades de kimchi. "Te lo vas a comer y va a seguir moviéndose", ha comentado la reportera sobre el pulpo. Sobre el kimchi, han explicado que "se fermenta con mariscos", mostrando la riqueza de una tradición culinaria milenaria. El viaje también ha incluido la visita a la isla de Jeju, donde el programa ha descubierto a las famosas haenyeo, las buceadoras tradicionales que siguen sumergiéndose a los 80 años de edad, un testimonio vivo de la conexión de Corea del Sur con sus tradiciones ancestrales y sus fértiles tierras volcánicas.

Gyeongbokgung: el palacio de la dinastía Joseon donde el hanbok es tu entrada gratis Uno de los acompañantes de 'Viajeros Cuatro' ha citado al equipo en el palacio de Gyeongbokgung, el más representativo y grandioso de Seúl. "Lo más divertido de aquí es que todo el mundo lleva el hanbok. Si lo llevas, entras gratis", ha revelado el joven español, que ha aparecido ataviado con el traje tradicional coreano. El palacio, construido a finales del siglo XIV durante la dinastía Joseon, recibe alrededor de 6,7 millones de visitantes cada año, según ha detallado Fabio. Durante la visita, se ha podido presenciar el famoso cambio de guardia, una reinterpretación de las ceremonias que se realizaban durante la dinastía Joseon, con banderas que representan animales mitológicos asociados a las direcciones cardinales. "Esos son los animales que representan cada una de las direcciones cardinales. A mí me encantan porque es un poco como los Pokémon de la cultura tradicional coreana, de la mitología", ha comentado Fabio con entusiasmo. Hanbok, la tradición que se puede alquilar por 21 euros al día