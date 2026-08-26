Pedro, de 53 años, es policía local y viene desde Pamplona buscando un nuevo amor en ‘ First Dates ’. Se definió a Lidia Santos como un hombre de primeras impresiones y no mintió, ya que, al ver a su cita, Elena, sintió un flechazo al instante.

La soltera, de 38 años, es una manicurista y repostera nacida en Ucrania a la cual le han dicho en numerosas ocasiones que tiene un gran parecido a Dakota Johnson

La soltera, de 38 años, es una manicurista y repostera nacida en Ucrania a la cual le han dicho en numerosas ocasiones que tiene un gran parecido a Dakota Johnson. La mayor preocupación de Elena durante el comienzo de la cena era no entender todo lo que Pedro decía, pero Pedro considera que todo está marchando sobre ruedas al poder mantener una conversación fluida.

Pedro y Elena aprenden una nueva palabra

Lo que no esperaban ninguno de los dos, es que llegase una palabra que no entendiese ninguno. Para activar todavía más su cita, llegaron las cartas del programa, en la que en una de ellas ponía la palabra fetiche, la cual desconocían tanto Pedro como Elena, provocando la risa de ambos.