Pedro, de 53 años, es policía local y viene desde Pamplona buscando un nuevo amor en ‘First Dates’. Se definió a Lidia Santos como un hombre de primeras impresiones y no mintió, ya que, al ver a su cita, Elena, sintió un flechazo al instante.
La soltera, de 38 años, es una manicurista y repostera nacida en Ucrania a la cual le han dicho en numerosas ocasiones que tiene un gran parecido a Dakota Johnson. La mayor preocupación de Elena durante el comienzo de la cena era no entender todo lo que Pedro decía, pero Pedro considera que todo está marchando sobre ruedas al poder mantener una conversación fluida.
Lo que no esperaban ninguno de los dos, es que llegase una palabra que no entendiese ninguno. Para activar todavía más su cita, llegaron las cartas del programa, en la que en una de ellas ponía la palabra fetiche, la cual desconocían tanto Pedro como Elena, provocando la risa de ambos.
"Qué palabra tan rara, esa no es de mi vocabulario". Pedro aprovecha para preguntar a las camareras que significa ‘’fetiche’’. A Pedro no le preocupa no conocer el significado. "Cuando no sé una cosa la pregunto y normalidad". Al ser resuelta la duda, tanto Pedro como Elena estallan en risas.
Pedro bromea sobre el tema con Elena, comentando que en una noche pasional él acababa vestido de policía y le ponía una multa a ella.