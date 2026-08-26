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First dates

First Dates26 agosto 2026

La inesperada reacción de un soltero de 'First Dates' al descubrir el significado de una palabra: "Qué rara"

Pedro y Elena intentan conocerse durante su cita con las cartas de ‘First Dates’, pero se encuentran con un problema: ninguno de los dos entiende una palabra
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Pedro, de 53 años, es policía local y viene desde Pamplona buscando un nuevo amor en ‘First Dates’. Se definió a Lidia Santos como un hombre de primeras impresiones y no mintió, ya que, al ver a su cita, Elena, sintió un flechazo al instante.

La soltera, de 38 años, es una manicurista y repostera nacida en Ucrania a la cual le han dicho en numerosas ocasiones que tiene un gran parecido a Dakota Johnson
La soltera, de 38 años, es una manicurista y repostera nacida en Ucrania a la cual le han dicho en numerosas ocasiones que tiene un gran parecido a Dakota Johnson

La soltera, de 38 años, es una manicurista y repostera nacida en Ucrania a la cual le han dicho en numerosas ocasiones que tiene un gran parecido a Dakota Johnson. La mayor preocupación de Elena durante el comienzo de la cena era no entender todo lo que Pedro decía, pero Pedro considera que todo está marchando sobre ruedas al poder mantener una conversación fluida.

Pedro y Elena aprenden una nueva palabra

Lo que no esperaban ninguno de los dos, es que llegase una palabra que no entendiese ninguno. Para activar todavía más su cita, llegaron las cartas del programa, en la que en una de ellas ponía la palabra fetiche, la cual desconocían tanto Pedro como Elena, provocando la risa de ambos.

"Qué palabra tan rara, esa no es de mi vocabulario". Pedro aprovecha para preguntar a las camareras que significa ‘’fetiche’’. A Pedro no le preocupa no conocer el significado. "Cuando no sé una cosa la pregunto y normalidad". Al ser resuelta la duda, tanto Pedro como Elena estallan en risas.

Pedro bromea sobre el tema con Elena, comentando que en una noche pasional él acababa vestido de policía y le ponía una multa a ella.

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