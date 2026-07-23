Los secretos de una boda coreana en un centro comercial: tradición, sobres de dinero y ceremonias de 30 minutos

Viajeros Cuatro 23 julio 2026

Jules, una joven que se casará en Corea del Sur, ha mostrado cómo funciona una 'fábrica de bodas' donde se celebran hasta 400 invitados por apenas 3.000 euros

Jules, creadora de contenido, ha mostrado en detalle a 'Viajeros Cuatro' cómo será su boda coreana, que se celebrará en una de las plantas de un centro comercial en la estación de Bupion, en Corea del Sur. La joven revela las particularidades de una ceremonia que combina tradición y eficiencia en un formato que la propia protagonista describe como "una fábrica de bodas".

La boda coreana en un centro comercial: una 'fábrica de bodas' Jules ha explicado que el lugar donde se casará se encuentra dentro de un centro comercial, algo que puede sorprender a quienes no conocen las costumbres nupciales del país asiático. "Te vas a casar en un centro comercial", le pregunta la reportera, a lo que ella responde afirmativamente: "Una de las plantas de este centro comercial está el sitio donde nos vamos a casar". Según ha detallado, las ceremonias se suceden unas tras otras durante los fines de semana: "La ceremonia dura unos 20-30 minutos, después de tu boda ya está empezando otra boda". Este formato permite que múltiples parejas celebren su enlace en un mismo día. El sistema de sobres y el hanbok tradicional Uno de los aspectos más llamativos de la boda coreana es el sistema económico que la rodea. Los invitados se encuentran nada más entrar con un cajero automático. Jules ha explicado el proceso: "Lo primero que tienes cuando entras es: no te olvides que me tienes que pagar". Los asistentes entregan un sobre con dinero y su nombre, reciben un ticket y con él acceden al bufet posterior a la ceremonia.

Además, tras la celebración existe una habitación donde se cuenta el dinero y se registra en un libro la cantidad que cada persona ha aportado. "Este libro te lo guardas para cuando esa persona te invite a su boda. Tú miras cuánto te han pagado y tú pagas lo mismo", ha señalado Jules, revelando un sistema de reciprocidad arraigado en la tradición coreana. En cuanto a la vestimenta, las madres de los novios llevan el hanbok, el vestido tradicional coreano. "Las madres llevan el hanbok, que es el vestido tradicional coreano, que es una maravilla", ha indicado Jules, añadiendo que su madre elegirá entre el rojo y el azul marino. 300-400 invitados por 3.000 euros La creadora de contenido ha revelado cifras que contrastan enormemente con el coste habitual de las bodas en Europa. Su enlace contará con entre 300 y 400 invitados y tendrá un coste aproximado de 3.000 euros.