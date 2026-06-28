El Muro de los Lamentos: así es “el lugar más sagrado del judaísmo”

Viajeros Cuatro 28 junio 2026

El Muro de los Lamentos es uno de los lugares religiosos más conocidos del mundo y no es sagrado únicamente por lo que se ve, sino por lo que representa

El Muro de los Lamentos no es un lugar cualquiera: allí se reza, se llora, se celebra, se recuerda y se pide. Pero también se observa en silencio. En la temporada 5, 'Viajeros Cuatro' visitó Jerusalén para descubrir este lugar tan especial. En la Ciudad Vieja de Jerusalén, se encuentra un muro de unos 60 metros de grandes piedras calizas, desgastadas por siglos de historia y cubiertas en algunas grietas por pequeños papeles doblados. Conocido en hebreo como el Kotel o Muro Occidental, el Muro de los Lamentos es uno de los lugares religiosos más conocidos del mundo. El Muro no es sagrado únicamente por lo que se ve, sino por lo que representa: la memoria del Templo, la continuidad del pueblo judío, la esperanza del retorno, el duelo por la destrucción y la conexión con una historia de más de dos mil años.

No era el muro del Templo, era su soporte Para entender qué es exactamente el Muro de los Lamentos hay que viajar a la época del Segundo Templo. La gran explanada del Monte del Templo fue ampliada durante el reinado de Herodes el Grande, en el siglo I a.C. Para poder sostener esa enorme plataforma, se levantaron muros de contención. El Muro Occidental formaba parte de esa estructura de soporte y podía medir hasta 500 metros. No es un muro interior del Templo propiamente dicho, pero su cercanía al espacio más sagrado del judaísmo lo convirtió con el tiempo en un punto central para la oración y la peregrinación. El Segundo Templo fue destruido por los romanos en el año 70 d.C., un acontecimiento decisivo en la historia judía. Después de aquella destrucción, tanto Jerusalén como el Templo quedaron marcados como símbolos de pérdida, memoria y esperanza religiosa. El Muro de los Lamentos permaneció como una de las huellas visibles de ese mundo desaparecido. Su nombre procede de la imagen histórica de los judíos acudiendo allí a llorar la destrucción del Templo y el exilio. Durante siglos, peregrinos y viajeros describieron escenas de oración, duelo y recogimiento junto al muro. Pero, reducirlo a la idea del lamento es simplificarlo demasiado, ya que también es un lugar de celebración, plegaria diaria, encuentro familiar, bar mitzvá, acción de gracias y un punto de reunión. Allí se llora, pero también se canta, se recitan salmos, se dejan notas, se celebran ceremonias y se reciben a miles de visitantes de todo el mundo. Es un lugar de duelo, pero también de vida.

Las notas entre sus piedras Uno de los gestos más conocidos del Muro de los Lamentos es dejar pequeños papeles con deseos, plegarias o mensajes personales entre las grietas de las piedras. Para muchos visitantes, escribir una nota y colocarla en el muro es una forma de participar en la tradición del lugar, aunque no conozcan en profundidad la cultura judía. Las notas pueden tener peticiones de salud, paz, amor, perdón, protección, trabajo, fertilidad, reconciliación o gratitud. Algunas son escritas por quienes visitan Jerusalén, otras llegan desde diferentes lugares del mundo a través de servicios que las trasladan al muro. Periódicamente, esos papeles se retiran con respeto y se entierran según la tradición judía porque tienen palabras dirigidas a Dios y no se pueden tratar como simple basura.