Las Minas de Riotinto, el lugar en el que la NASA lleva a cabo pruebas relacionadas con la exploración de Marte

Viajeros Cuatro 19 septiembre 2026

La NASA ha estudiado la zona como análogo marciano por sus minerales, sus condiciones extremas y su interés para la astrobiología

Hay lugares en la Tierra que parecen de otro planeta. En la temporada 6 de 'Viajeros Cuatro' pudimos comprobarlo en su visita a las Minas de Riotinto, en la provincia de Huelva. El color rojizo de sus aguas, los suelos ocres y anaranjados y las cortas mineras abiertas como si fueran cráteres han hecho de este rincón andaluz mucho más que un destino turístico. Para los científicos, también es un laboratorio natural donde estudian cómo podría haber sido Marte cuando tuvo agua líquida. La propia NASA define Río Tinto como un lugar ideal para la investigación astrobiológica en ambientes ácidos extremos. Hoy, quienes visitan el Parque Minero de Riotinto pueden recorrer una historia de más de 5.000 años, donde diferentes civilizaciones han explotado la riqueza mineral de la zona, en un tren turístico que avanza junto al río. Pueden entrar en antiguos espacios mineros y contemplar un paisaje que parece de otro planeta. Un río rojo que capta las miradas El Río Tinto es uno de los grandes protagonistas de la zona. Su color rojizo ha generado leyendas, fascinación y muchos malentendidos. Durante mucho tiempo, se pensó que sus aguas eran un resultado artificial de la actividad minera. Pero, aunque la minería ha marcado la comarca e influido en el paisaje, el fenómeno del río es más complejo y tiene una base natural. El color procede de la presencia de minerales ricos en hierro y sulfuros metálicos. La oxidación de estos minerales, favorecida por microorganismos acidófilos, genera agua extremadamente ácidas y cargadas de metales. Debido a esto, el río tiene ese tono que recuerda al vino tinto.

El color procede de la presencia de minerales ricos en hierro y sulfuros metálicos.

Antiguamente, se le atribuyó al agua propiedades especiales o incluso milagrosas, hoy se sabe que el agua no es apta para consumo humano. A pesar de que no se puede encontrar fauna convencional, el Río Tinto sí que alberga formas de vida capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Las pistas que acercan Riotinto a Marte Si en la Tierra existen formas de vida capaces de adaptarse a ambientes tan extremos, la pregunta es inevitable: ¿podría haber existido vida en Marte cuando el planeta tuvo agua líquida? Evidentemente, Riotinto no es Marte, pero permite estudiar procesos que ayudan a imaginarlo mejor. Sus suelos, sus aguas ácidas, sus óxidos de hierro y sus sulfatos ofrecen un escenario natural donde probar instrumentos, métodos de muestreo y tecnologías pensadas para futuras misiones espaciales.

Uno de los puntos clave está en los minerales. En la zona de Río Tinto se encuentran hematita y jarosita, dos minerales especialmente relevantes para la exploración marciana. La hematita es un óxido de hierro; la jarosita, un sulfato de hierro hidratado que suele formarse en ambientes ácidos y con presencia de agua. Cuando el rover Opportunity de la NASA detectó hematita y jarosita en Marte, la importancia de lugares como Riotinto creció todavía más. La presencia de estos minerales en el planeta rojo sugería que, en algún momento de su historia, pudo haber condiciones acuosas, ácidas y ricas en hierro. Es decir, escenarios en los que el agua habría desempeñado un papel decisivo. Por eso Riotinto se estudia como un análogo marciano; no porque sea idéntico a Marte, sino porque reúne condiciones geoquímicas que ayudan a interpretar algunas pistas encontradas allí. En la Tierra, la jarosita puede asociarse a ambientes donde hubo agua y oxidación de minerales sulfurosos. En Marte, encontrar jarosita no significa automáticamente encontrar vida, pero sí que da información sobre la presencia pasada de agua y sobre el tipo de ambiente que pudo existir. Moonwalk: cuando Río Tinto se convirtió en Marte La NASA ha utilizado la zona como campo de pruebas para investigaciones astrobiológicas y tecnologías relacionadas con la búsqueda de vida en Marte. En 2016, Río Tinto fue escenario de una simulación de exploración marciana dentro del proyecto europeo MOONWALK. Durante esa campaña, el paisaje de Riotinto sirvió para ensayar procedimientos de exploración en un entorno análogo a Marte. La simulación probó cómo podrían trabajar juntos un astronauta y un robot, cómo se podrían tomar muestras, cómo se coordinarían las actividades extravehiculares y cómo se podrían resolver tareas propias de una misión planetaria. El valor de Riotinto también está en sus condiciones extremas y en su relevancia exobiológica. Era el lugar ideal para ensayar cómo moverse, investigar y trabajar en un terreno que obliga a pensar como si se estuviera lejos de la Tierra. El Parque Minero: viajar por 5.000 años de historia

El Parque Minero: viajar por 5.000 años de historia