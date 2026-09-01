Iumiuky 22 septiembre 2026

Descubre cómo es el pelaje de los gatos carey, por qué la mayoría son hembras y qué curiosidades rodean a estos felinos.

Los gatos carey llaman la atención por su particular pelaje, una combinación de tonos que hace que cada uno tenga un aspecto prácticamente único. Pero, más allá de su apariencia, estos felinos también están rodeados de curiosidades y supersticiones. ¿Cómo es un gato carey? El gato carey se caracteriza por un pelaje en el que se mezclan principalmente tonos negros, naranjas y marrones, distribuidos de forma irregular por el cuerpo. No hay dos gatos carey exactamente iguales, por lo que su manto es una de sus principales señas de identidad. Además, la mayoría de los gatos carey son hembras. Esto tiene una explicación genética: los genes relacionados con los colores naranja y negro están ligados al cromosoma X. Por eso, es mucho menos frecuente encontrar un macho con este patrón de color.

El nombre gato carey proviene del término taíno carey, que designa una tortuga de mar.

¿Cómo es su carácter? No existe un carácter específico asociado al pelaje carey. Cada gato tiene su propia personalidad, aunque estos felinos pueden ser curiosos, activos y muy exploradores. Algunos disfrutan especialmente de las caricias y la compañía, mientras que otros prefieren mantener cierta distancia y decidir cuándo quieren recibir atención. También pueden mostrar conductas territoriales, especialmente cuando comparten espacio con otros animales. Por eso, más que atribuirles un carácter determinado por su color, es importante conocer las necesidades y la personalidad de cada gato. Cuidados y salud Como ocurre con cualquier gato, una buena alimentación, ejercicio, higiene y revisiones veterinarias son fundamentales para cuidar de su salud. Los gatos pueden desarrollar problemas como obesidad, enfermedades dentales o trastornos del tracto urinario, por lo que es importante mantener unos hábitos adecuados y acudir al veterinario ante cualquier cambio en su comportamiento o estado físico. En el caso de los gatos carey, su patrón de color no significa por sí mismo que tengan una mayor predisposición a estas enfermedades. Sin embargo, la genética asociada a este tipo de pelaje sí explica algunas de sus características particulares.

Cara de una cría Carey con las partes de pelo negro y dorado típicas