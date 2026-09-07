Guía para desparasitar a un cachorro: cuándo hacerlo y qué señales vigilar

La desparasitación es una parte fundamental del cuidado de los cachorros. Durante sus primeros meses de vida, los parásitos internos y externos pueden afectar a su crecimiento, debilitar su sistema inmunitario y provocar problemas digestivos o de salud más graves.

Por eso, seguir un calendario adecuado y realizar revisiones veterinarias periódicas es esencial para garantizar su bienestar desde el principio.

¿Por qué es tan importante desparasitar a un cachorro?

Los parásitos intestinales pueden dificultar la absorción de nutrientes y afectar al desarrollo del animal. Además, algunos se alimentan de la sangre del cachorro, lo que puede provocar anemia, pérdida de peso o falta de energía.

Entre los síntomas más habituales se encuentran los vómitos, la diarrea, el abdomen hinchado, los cambios en el apetito o el cansancio excesivo. También es importante prestar atención al rascado constante o a la irritación de la piel, ya que pueden indicar la presencia de parásitos externos, como pulgas o garrapatas.

Los parásitos más frecuentes

Los cachorros pueden verse afectados por distintos tipos de parásitos. Entre los internos, destacan los gusanos intestinales y algunos protozoos, responsables de problemas digestivos y alteraciones en el crecimiento.

Por otro lado, las pulgas, las garrapatas y los ácaros son algunos de los parásitos externos más comunes y pueden causar desde irritaciones hasta enfermedades más complejas.

Además, algunos de estos organismos pueden transmitirse a otros animales e incluso a las personas, por lo que la prevención es especialmente importante.

La leishmaniosis, otra enfermedad que debemos prevenir

Más allá de las garrapatas y las pulgas, existen otros parásitos que pueden poner en riesgo la salud de tu perro. La leishmaniosis es una enfermedad frecuente en algunas zonas de España y puede presentar síntomas muy variados.

¿Cómo se transmite y qué podemos hacer para prevenirla? El veterinario Andrés Santiago explica sus principales señales y la importancia de realizar controles periódicos.