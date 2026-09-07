Guía para desparasitar a un cachorro: cuándo hacerlo y qué señales vigilar

La desparasitación es una parte fundamental del cuidado de los cachorros. Durante sus primeros meses de vida, los parásitos internos y externos pueden afectar a su crecimiento, debilitar su sistema inmunitario y provocar problemas digestivos o de salud más graves.
Por eso, seguir un calendario adecuado y realizar revisiones veterinarias periódicas es esencial para garantizar su bienestar desde el principio.
Los parásitos intestinales pueden dificultar la absorción de nutrientes y afectar al desarrollo del animal. Además, algunos se alimentan de la sangre del cachorro, lo que puede provocar anemia, pérdida de peso o falta de energía.
Entre los síntomas más habituales se encuentran los vómitos, la diarrea, el abdomen hinchado, los cambios en el apetito o el cansancio excesivo. También es importante prestar atención al rascado constante o a la irritación de la piel, ya que pueden indicar la presencia de parásitos externos, como pulgas o garrapatas.
Los cachorros pueden verse afectados por distintos tipos de parásitos. Entre los internos, destacan los gusanos intestinales y algunos protozoos, responsables de problemas digestivos y alteraciones en el crecimiento.
Por otro lado, las pulgas, las garrapatas y los ácaros son algunos de los parásitos externos más comunes y pueden causar desde irritaciones hasta enfermedades más complejas.
Además, algunos de estos organismos pueden transmitirse a otros animales e incluso a las personas, por lo que la prevención es especialmente importante.
Más allá de las garrapatas y las pulgas, existen otros parásitos que pueden poner en riesgo la salud de tu perro. La leishmaniosis es una enfermedad frecuente en algunas zonas de España y puede presentar síntomas muy variados.
¿Cómo se transmite y qué podemos hacer para prevenirla? El veterinario Andrés Santiago explica sus principales señales y la importancia de realizar controles periódicos.
Los expertos suelen recomendar la primera desparasitación entre las dos y las cuatro semanas de vida, aunque el calendario puede variar según la edad, el peso y el estado de salud del cachorro.
Durante los primeros meses, el veterinario establecerá la frecuencia más adecuada y recomendará el tratamiento más conveniente, ya sea en forma de comprimidos, líquidos, pipetas o collares antiparasitarios.
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Además del tratamiento, mantener limpio el entorno, lavar regularmente la cama del cachorro y acudir a las revisiones periódicas ayudará a reducir el riesgo de nuevas infestaciones.
Ante cualquier síntoma o cambio de comportamiento, consultar con un especialista es la mejor forma de proteger la salud de tu mascota y asegurar un crecimiento saludable.