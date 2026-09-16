Cómo ayudar a tu perro a perder el miedo a los ruidos

Los petardos, los truenos, la aspiradora o incluso el timbre de casa pueden provocar miedo y estrés en algunos perros. Si tu mascota tiembla, jadea, se esconde o intenta escapar cuando escucha determinados sonidos, hay formas de ayudarla a sentirse más segura.

¿A qué tiene miedo tu perro?

El primer paso es identificar qué sonidos desencadenan su reacción. Observa cuándo empieza a ponerse nervioso y cómo responde: puede esconderse, temblar, ladrar, jadear o buscar constantemente tu atención.

Conocer el desencadenante permite adaptar mejor la forma de ayudarle.

Crea un lugar seguro

Cuando se produzca un ruido que le asusta, deja que tu perro pueda refugiarse en un espacio tranquilo de la casa. Una cama, sus juguetes y una zona alejada de ventanas pueden ayudarle a sentirse protegido.

También puedes reducir el impacto del ruido cerrando ventanas y persianas o utilizando música de fondo.

¿Cómo acostumbrarle a los ruidos?

Una de las técnicas utilizadas para trabajar estos miedos es la exposición gradual. Consiste en reproducir el sonido que le asusta a un volumen muy bajo y aumentarlo poco a poco, siempre que el perro permanezca tranquilo.

La idea es que pueda asociar ese sonido con una experiencia positiva. Puedes utilizar premios, juegos o palabras de refuerzo cuando permanezca relajado.

Es importante no forzar la exposición ni aumentar el volumen si muestra miedo, ya que podría conseguir el efecto contrario.