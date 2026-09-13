Iumiuky 14 septiembre 2026

Descubre cómo ayuda a cuidar la higiene, el bienestar y la salud de tu perro.

Mantener el pelo de tu perro cuidado no es solo una cuestión de estética. La peluquería canina puede ayudar a mejorar su higiene, prevenir la aparición de nudos y detectar posibles alteraciones en la piel. Por eso, cada vez más familias recurren a profesionales especializados para cuidar el manto de sus mascotas. ¿Por qué es importante la peluquería canina? Un buen mantenimiento del pelo puede contribuir al bienestar y la comodidad del perro. Entre sus principales beneficios están evitar nudos y enredos que pueden resultar molestos, mantener una correcta higiene del manto y la piel, eliminar el pelo muerto y detectar posibles heridas, parásitos o alteraciones cutáneas. Además, cada perro necesita unos cuidados diferentes. La raza, el tipo de pelo y el estado de la piel determinan qué productos y técnicas son más adecuados.

Técnica de esquilado en perro

Además, cada perro necesita unos cuidados diferentes. La raza, el tipo de pelo y el estado de la piel determinan qué productos y técnicas son más adecuados. Y si tu perro todavía es un cachorro, sus primeros baños también son importantes para que se acostumbre poco a poco a esta rutina. Descubre estos 4 trucos para mejorar el primer baño de tu cachorro y conseguir que esta experiencia sea más cómoda y positiva para él.