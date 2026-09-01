Turismo de naturaleza, familiar y gastronómico 21 septiembre 2026

Senderos, rutas en bicicleta, kayak, submarinismo, la Ibiza más activa no tiene temporada. La isla ofrece además un patrimonio culinario de siglos, con carne, pescado y marisco de calidad, productos de la tierra, repostería, vinos… Ibiza cuenta además con cuatro lugares declarados Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad

Más allá de su fama mundial, hay una Ibiza que se descubre despacio. Es la isla de los senderos entre pinares, los valles de olivos centenarios, los atardeceres que se disfrutan en silencio y los pueblos donde el tiempo parece detenerse para descubrir el entorno. Una Ibiza que late los 365 días del año y que invita a quedarse mucho más allá de la temporada alta. Una isla para disfrutar en cualquier estación Con casi 3.000 horas de sol anuales y un clima mediterráneo suave incluso en invierno, Ibiza puede recorrerse en cualquier época del año. Su reducido tamaño —572 km²— permite llegar a la mayoría de los enclaves de interés en apenas 15 o 20 minutos de coche o moto, sin perder tiempo en desplazamientos. Cada estación tiene su propio atractivo: los almendros en flor en invierto y comienzos de la primavera, el verdor perenne de los pinares, los viñedos en otoño o la desnudez de las higueras en invierno. Un paisaje que cambia de piel según el mes. Naturaleza protegida y turismo activo todo el año

La riqueza natural hace de Ibiza un destino idóneo rutas de senderismo y cicloturismo

Más del 43% de la superficie de Ibiza está protegida, con espacios de alto valor ecológico como el Parque Natural de Ses Salines o Es Amunts, hogar de especies como la lagartija pitiusa, el flamenco común o el halcón de Eleonora. Un 75,4% de su litoral también goza de protección, incluyendo la Reserva Marina de Tagomago y las Reservas Naturales de es Vedrà y es Vedranell y los islotes de Poniente. Esta riqueza natural hace de Ibiza un destino idóneo para el turismo activo todo el año: rutas de senderismo y cicloturismo señalizadas, recorridos guiados gratuitos, ascensos en bicicleta a Sa Talaia o rutas a caballo por el interior. En el mar, destaca el submarinismo o snorkel entre praderas de posidonia oceánica (Patrimonio de la Humanidad), kayak, pádel surf, vela y surf en playas como Aigües Blanques, Cala Nova o Cala Jondal.

Kayak hasta calas y cuevas de Ibiza

Un destino pensado para las familias

Ibiza es un destino para todo tipo de familias

Ibiza es también un destino para todo tipo de familias, ya viajes con niños pequeños o adolescentes. La isla ofrece planes seguros y de gran belleza natural: playas de aguas tranquilas, espacios interactivos para comprender su historia, naturaleza en estado puro para pasear y perderse, mercadillos hippies, granjas y restaurantes preparados para los más pequeños. Centros como el Aquarium Cap Blanc, el observatorio astronómico de Puig des Molins o los centros de interpretación de Ses Salines, Es Amunts y Can Planetes despiertan la curiosidad de los viajeros más jóvenes de forma didáctica y accesible. Un recetario con siglos de historia

Preparación de los tradicionales flaó

El suelo fértil ibicenco y la riqueza de sus fondos marinos nutren una despensa de excelente calidad, heredera de fenicios, romanos, árabes y catalanes. En la mesa conviven el bullit de peix, la frita de pulpo, el sofrit pagès, las faves ofegades o el arroz de matanzas, junto a postres tradicionales como el flaó, la greixonera, los bunyols y las orelletes. A esta despensa se suman tres productos con Indicación Geográfica Protegida —las Hierbas Ibicencas, Vino de la Tierra de Ibiza y Aceite de Ibiza—, una denominación de Origen Protegida - Miel de Ibiza y una creciente producción ecológica de frutas y verduras, con la patata roja y la sandía como grandes protagonistas del campo ibicenco. Los quesos de oveja y cabra, la sobrasada o la sal marina completan un recetario que se puede saborear en restaurantes de toda la isla, muchos de ellos instalados en antiguas casas payesas. Patrimonio y tradiciones vivas

Dalt Vila, la fortaleza costera mejor conservada del Mediterráneo

El pasado de Ibiza, con más de 2.700 años de historia, se conserva en un patrimonio cultural accesible durante todo el año, con entrada gratuita en la mayoría de sus espacios. Dalt Vila, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999 por ser la fortaleza costera mejor conservada del Mediterráneo, es una visita obligada, al igual que el poblado fenicio de Sa Caleta, la necrópolis de Puig des Molins o el MACE (Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa), uno de los espacios de vanguardia más antiguos de España.