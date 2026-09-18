Carlos Sobera se sorprende con 'La rueda' de Lilit y Fran: ''Creo en las señales''

En esta ocasión, los concursantes juegan para intentar hacerse con el bote de 266.000 euros, por lo que dan lo mejor de sí en cada una de las pruebas para conseguir el máximo de segundos posibles.

Lilit vuelve a ocupar su asiento en 'Rueda la letra' y se enfrenta a Fran en un nuevo y reñido duelo en el que ambos lo dan todo para conseguir el gran bote .

Así ha terminado la rueda

Lilit ha conseguido 136 segundos y Fran 124 segundos, en esta ocasión han acabado las pruebas bastante igualados.

Los concursantes han llevado a cabo un duelo de infarto, de hecho han ido igualados en aciertos y segundos en varias ocasiones y Carlos Sobera ha querido recalcarlo: ''Creo en las señales''.

Después de un gran duelo, Lilit ha vuelto a quedarse atrás con 19 aciertos y dos fallos y Fran vuelve a ganar con 22 aciertos y un fallo.

Por lo que finalmente Fran vence a Lilit en esta ocasión y se lleva los 1.200 euros a casa.

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