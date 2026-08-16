Maya Bay, en las islas Phi Phi: el escenario de una película mítica de Leonardo Di Caprio

Viajeros Cuatro 16 agosto 2026

Maya Bay se hizo mundialmente famosa después de aparecer en ‘La Playa’ transformándola en un destino de masas

Tailandia es un paraíso con playas espectaculares, comida espectacular y gente maravillosa. En la temporada 6 de “Viajeros Cuatro” pudimos comprobarlo al visitar Maya Bay, en las islas Phi Phi. Una bahía de agua turquesa rodeada por paredes de piedra caliza, arena clara y vegetación tropical. También es el ejemplo ideal de cómo una película puede transformar un rincón natural en un destino de masas. El nombre de Maya Bay quedó ligado para siempre al cine en el año 2000, cuando se estrenó 'La playa', dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Leonardo DiCaprio. La película, basada en la novela de Alex Garland, contaba la historia de un joven viajero que busca una isla secreta, un paraíso al que nadie había llegado, lejos del turismo convencional. El escenario escogido para representarla fue precisamente Maya Bay.

Una bahía escondida entre acantilados Maya Bay se encuentra en Koh Phi Phi Leh, una isla deshabitada del parque nacional Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi. A diferencia de Phi Phi Don, donde se alojan la mayoría de viajeros, Phi Phi Leh no tiene hoteles ni vida urbana. Es una isla de acantilados, cuevas, lagunas y pequeñas playas a la que se llega en barco desde Phi Phi Don, Phuket, Krabi o Ao Nang. La imagen de Maya Bay es muy reconocible: una media luna de arena protegida por altos muros de piedra caliza, con el agua cambiando entre verdes, azules y turquesas según la luz. Forma parte de un ecosistema marino frágil, conectado a arrecifes, peces, tiburones de arrecife, corales y fondos arenosos. Su belleza depende de un equilibrio ecológico que durante años estuvo sometido a una presión enorme. La película que lo cambió todo 'La playa' llegó a los cines en el año 2000, con Leonardo DiCaprio en pleno auge internacional después del fenómeno 'Titanic'. La película situaba al espectador en una Tailandia idealizada, de mochileros, mapas secretos y comunidades escondidas. Aunque la historia tenía un trasfondo oscuro sobre el deseo de huir del mundo y apropiarse de un paraíso muchos espectadores se quedaron con la imagen de la playa perfecta. Aunque Maya Bay no era el lugar descrito en la novela de la que se basaba la película, visualmente funcionaba de una manera espectacular. Sus acantilados, el agua transparente y la sensación de aislamiento encajaban con el imaginario del paraíso perdido. El problema fue que, después de su estreno, ese paraíso dejó de ser secreto.

Maya Bay se encuentra en Koh Phi Phi Leh, una isla deshabitada del parque nacional Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi

Del sueño cinematográfico a la masificación Antes de la película, las islas Phi Phi ya eran conocidas entre viajeros, buceadores y mochileros. Pero 'La playa' disparó el interés global por Maya Bay. De pronto, personas que quizá nunca habían oído hablar de esa isla, pero querían pisar la misma arena que Leonardo DiCaprio. Las agencias de viajes comenzaron a incluir la bahía como parada imprescindible, y las excursiones se multiplicaron. Durante años, la escena se repitió cada día: decenas de embarcaciones entrando en la bahía, turistas bajando a la arena, fotos, baños, motores, ruidos, basura, contaminación del agua y rotación constante de visitantes. La playa seguía siendo bonita, pero cada vez más lejos de la imagen de santuario natural que era. El turismo masivo dañó en especial el ecosistema marino. Los corales sufrieron por las anclas, la contaminación, el exceso de embarcaciones y la presión humana. También se alteró gravemente la vida marina. De hecho, en 2018, las autoridades tailandesas tomaron una decisión contundente: cerrar Maya Bay al turismo. Al principio, la medida iba a ser temporal, pero pronto quedó claro que el ecosistema necesitaba mucho más tiempo para recuperarse. La bahía se cerró durante más de tres años y medio, un periodo que permitió reducir la presión humana y dar margen a la regeneración natural. Durante ese cierre se trabajó en la recuperación del entorno, se replantaron corales y se permitió que la vida marina volviera a ocupar el espacio y se permitió que la vida marina volviera a ocupar el espacio sin la presencia constante de barcos y visitantes. Uno de los símbolos de esa recuperación fue el regreso de tiburones de arrecife de punta negra a la zona. Maya Bay ya no se visita como antes Maya Bay reabrió el turismo en enero de 2022, pero con normas nuevas. La idea no era volver al modelo anterior, sino crear una experiencia más controlada. Desde entonces, las embarcaciones no desembarcan directamente en la playa principal como antes. Ahora se accede por la parte trasera de la isla, en la zona de Loh Samah Bay, y los visitantes caminan por una pasarela hasta llegar a Maya Bay. El baño también está restringido. Las normas buscan proteger el fondo marino, los corales y la fauna, sobre todo en una zona que ya sufrió demasiado por la presencia humana. Además, el número de personas se controla por franjas. En algunas publicaciones turísticas se habla de un límite de 400 visitantes por hora, aunque informaciones recientes sobre la gestión del parque sitúan el máximo en torno a 375 personas por hora.

Phi Phi Lagoon, la otra postal de Phi Phi Leh