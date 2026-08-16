"Muchas vidas en una sola vida": así alucinó Calleja al descubrir el pasado desconocido de Lorena Castell

Universo Calleja 16 agosto 2026

La presentadora repasó en 'Universo Calleja' los giros más inesperados de su carrera, recordó su aventura junto a estrellas internacionales y habló de cómo ha construido su familia

Lorena Castell demostró en ‘Universo Calleja’ que detrás de su imagen desenfadada se esconde una vida llena de capítulos inesperados. Durante su conversación con Jesús Calleja, la presentadora sorprendía al aventurero repasando una trayectoria repleta de giros, desde sus comienzos como animadora turística hasta sus entrevistas con algunas de las mayores estrellas internacionales de la música cuando apenas tenía 19 años. Pero no solo habló de su carrera. También abría una ventana a su faceta más personal, desvelando detalles sobre su familia, su maternidad y las distintas etapas sentimentales que ha vivido.

"Muchas vidas en una sola vida" Jesús Calleja quiso conocer a la Lorena Castell que hay detrás de los focos. La presentadora le contó que nació en Esplugues de Llobregat (Barcelona), que lleva casi dos décadas viviendo en Madrid y que hoy su mayor prioridad es su hijo, de seis años. La conversación sorprendía a Calleja cuando descubrió que era madre, un dato que desconocía. "¿Tienes un hijo?", le preguntó con asombro. Lorena le explicó que se separó cuando el pequeño tenía apenas cinco meses y que desde entonces ha sido ella quien ha llevado el peso de su crianza. Al repasar su historia sentimental, resumía su trayectoria con una frase que hizo sonreír al aventurero: "Separada de uno, luego el hijo es de otra persona con la que no me casé... Como muchas vidas en una sola vida. Muchas experiencias amorosas". Pese a ello, aseguró que recuerda todas esas etapas con cariño y que lo más importante para ella sigue siendo transmitir a su hijo los valores de unión familiar con los que ella también creció.

"Vi que lo mío era hablar con la gente" Respecto a su lado profesional, y aunque muchos la descubrieron años después en televisión, Lorena Castell aseguró que encontró muy pronto cuál era su verdadera vocación. Tras estudiar interpretación, decidió hacer un curso de animación turística y acabó trabajando durante dos veranos en un hotel de Mallorca. Allí hacía prácticamente de todo. "Karaoke nights, musical chairs, un poquito de petanca... era un entertainer", recordó entre risas. Según contó Lorena, aquella experiencia fue determinante para darse cuenta de que disfrutaba estando encima de un escenario. "Allí aprendí inglés y vi que me gustaba el palique, que me gustaba hacer los shows nocturnos. Entonces dije: 'Lo que me gusta es la interpretación".

De un casting a entrevistar a las mayores estrellas Su salto a la televisión llegó gracias a un director de actores que le propuso presentarse a un casting para un programa musical. Con apenas 19 años ya estaba entrevistando a artistas internacionales de primer nivel. “Empecé haciendo un programa en el que entrevistaba a Bon Jovi, Mariah Carey, Whitney Houston… Estaba en fiestas con Puff Daddy o Christina Aguilera”, contó ante la sorpresa de Jesús Calleja. “¿Entrevistaste a esas personas?”, le preguntó incrédulo el aventurero. “Con 19 años”, asintió. La aventura que cambió su viaje a Los Ángeles Uno de los momentos más sorprendentes que contó fue un viaje profesional a Los Ángeles cuando apenas tenía 21 años. Nada más aterrizar, la persona que debía recogerla nunca apareció y terminó completamente sola en una ciudad desconocida. Sin embargo, el destino dio un giro inesperado.

En la puerta de un club se encontró con uno de los integrantes de N.E.R.D., el grupo de Pharrell Williams, al que había entrevistado tiempo atrás en Barcelona: "Le dije: '¿Te acuerdas de mí?'. Se acordó perfectamente y me metió para dentro", explicó. Aquella casualidad le permitió conocer a rostros como Paris Hilton o Adam Levine cuando Maroon 5 todavía no había alcanzado el éxito mundial: "Iba para dos semanas y me quedé un mes y medio allí". El día que perdió contra Chikilicuatre Otro de los capítulos más curiosos de su carrera llegó cuando intentó representar a España en Eurovisión. "No fui porque me ganó Chikilicuatre, que eso sí que es suerte", bromeó entre risas. Durante aquella etapa lideraba el grupo Lorena C, con el que recorrió España ofreciendo conciertos durante varios años y que, según adelantó, regresará en 2027 para celebrar su vigésimo aniversario.