¿Quién es Alanah Bloor, la actriz que acompaña a Can Yaman en 'Sandokan'?

Sandokán 16 agosto 2026

Sandokán es el protagonista de la serie que lleva su nombre, pero esta versión presenta una nueva versión de Lady Marianna, interpretada por Alanah Bloor

Es bastante evidente que Sandokán es el protagonista de la serie que lleva su nombre. En la nueva versión, es el actor turco Can Yaman quien se encarga de darle vida en esta superproducción italiana. La serie sigue la historia del pirata, la de siempre, la que se descubre en la serie de novelas escritas por Emilio Salgari, pero también propone una visión nueva del personaje. Una serie creada para disfrutar en familia, tal y como el propio actor señalaba en algunas entrevistas, llena de aventuras, de batallas, de luchas y de emociones, también de sentimientos. Porque además de contar con sus fieles aliados y su gran enemigo, en el camino del Tigre de Malasia también se cruza Lady Marianne, interpretada por la actriz británica Alanah Bloor. Este personaje se convierte en uno de los puntos fundamentales de la ficción, su presencia marcará para siempre la vida de Sandokán, cambiándola completamente. Esta nueva versión del personaje se aleja de la típica damisela en apuros a la que el héroe debe salvar, ella demuestra tener una fuerte personalidad, gran determinación y, sobre todo, mucha valentía. Bloor es la encargada de dar vida a Lady Marianna Guillonk, conocida como la Perla de Labuán. Huérfana de madre, Marianna es hija del cónsul británico en la isla, aunque ella creció lejos de Inglaterra. La joven sueña con alejarse de las encorsetadas normas que la sociedad victoriana imponía en las mujeres de su generación y le gustaría vivir una vida de aventuras. Pronto podrá vivir su sueño, aunque puede que no de la manera que ella esperaba.

Bloor es la encargada de dar vida a Lady Marianna Guillonk, conocida como la Perla de Labuán

La serie de Sandokán no pretende volvernos a contar la misma historia, por mucho que sea una que ya ha conseguido enamorar a los espectadores tanto en su versión escrita como televisiva, es una revisión de la historia tradicional, una nueva forma de contarlo donde todo es importante, desde los escenarios a los guiones, cuidados al detalle (se escribieron en italiano y después se tradujeron al inglés, idioma en el que la mayoría de los actores trabajaron), pasando por el vestuario y los momentos de acción, coreografiados y ensayados hasta quedar naturales y creíbles. Sandokán ha puesto toda la carne en el asador para que los espectadores caigan rendidos a sus pies y tal vez por eso sorprende que una casi desconocida fuera la elegida para interpretar uno de sus personajes principales, aunque las dudas quedan disipadas después de ver el trabajo que hace, ¿quién es Alanah Bloor? Quién es Alanah Bloor, la actriz que acompaña a Can Yaman en 'Sandokan' Bloor describe a su personaje como una combinación perfecta entre fortaleza y vulnerabilidad, puede ser fuerte sin dejar de ser sensible y posee un gran carisma, algo que ambas tienen en común. Otra de las cosas que comparten Lady Marianna y Alanah es su origen británico.

Quién es Alanah Bloor, la actriz que acompaña a Can Yaman en 'Sandokan'

Nacida en Cornualles en enero de 1999, Alanah descubrió muy pronto su pasión por la interpretación, a pesar de que ninguno de sus padres se dedicaba a ello, ambos eran profesores. Se apuntó al club de teatro de la escuela primaria y más adelante decidió tomarse las cosas más en serio, se inscribió en la East 15 Acting School y después, en 2023, estudió Arte Dramático en el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), cofundado por Paul McCartney. Sus primeros personajes fueron en el teatro, donde fue ganando experiencia y también seguridad, también algunas miniseries o ficciones cortas. Eso le ayudó a conseguir papeles más destacados, de hecho, consiguió su trabajo en Sandokán prácticamente a la vez que en la comedia El hombre contra el bebé, protagonizada por Rowan Atkinson (Mr. Bean). Nada mal para una de sus primeras experiencias, aunque nada que envidiar a Sandokán, donde no solo comparte protagonismo con Can Yaman, también con Ed Westwick (Chuck Bass, en Gossip Girl) o John Hannah (La Momia). Ahora tiene varios proyectos en los que está trabajando y que pronto verán la luz. Sus redes sociales ayudan a conocerla un poco más, pero no demasiado, porque para ella su carrera profesional es lo primero ahora mismo y prefiere que su vida privada siga siendo así. A pesar de eso, comparte sus proyectos, fotografías de cosas que le resultan interesantes y de momentos que para ella son importantes, ya sea en soledad, junto con sus familiares o con sus compañeros de trabajo.

En lo personal, comparte su vida con Fred Topping, quien no dudó en acompañarla durante parte de la promoción de la serie y con quien pasó las navidades