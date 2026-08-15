Una joven abstemia rompe a llorar por la presión de otras chicas: "No es fácil ser la bicho raro que no bebe alcohol"

En la última entrega de 'El show de Paz', la emotiva sección 'Héroes de Paz' se ha centrado en visibilizar la realidad y los desafíos cotidianos de las personas abstemias .

En una sociedad donde el consumo de alcohol suele estar profundamente arraigado a las celebraciones, la socialización y el ocio, el programa ha decidido romper lanzas a favor de quienes eligen, por diversos motivos personales, mantenerse al margen del alcohol.

La cámara oculta ha servido no solo para normalizar esta opción de vida, sino también para abrir un debate necesario sobre la presión social que muchas veces sufren aquellos que deciden no beber.

Claudia, la protagonista y "víctima" de esta entrega ha experimentado en primera persona lo que se siente al ser tratado por la sociedad como si fuese poco menos que un bicho raro.

Con la naturalidad que caracteriza a ‘El show de Paz ‘ se han desmontado los prejuicios que tildan de "aburridas" a las personas que no consumen alcohol, demostrando que la diversión no depende de los grados de una bebida.

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