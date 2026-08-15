Primeras palabras de Belén Esteban tras los dardos de Juls Janeiro: "Está dolida y decepcionada con algunas compañeras"

Belén Esteban ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático debido a su reciente y comentado enfrentamiento público con Juls Janeiro , la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

La tensión entre ambas escaló rápidamente en las redes sociales tras unos comentarios de la de Paracuellos que la joven consideró un ataque directo hacia ella. Julia Janeiro (Juls para los amigos) no tardó en reaccionar públicamente, lo que ha desatado una tormenta de debates en los programas de televisión.

Entre otras cosas, Juls ha calificado a Belén Esteban (la madre de su hermana Andrea) como "meme televisivo" o "la sombra de Jesulín", unas palabras a las que la de Paracuellos también ha reaccionado.

'El show de Paz' ha logrado obtener las primeras y esperadas palabras de la "Princesa del Pueblo". El periodista Sergio Pérez ha sido el encargado de ponerse en contacto con Belén Esteban para conocer de primera mano su reacción a lo ocurrido con la hermana de su hija.

Durante esta conversación, el colaborador de 'El show de Paz' ha conseguido que la de Paracuellos rompa el silencio y exprese su indignación: "Estoy de vacaciones muy tranquila y no he entendido las declaraciones de esta chica. Acabo de llegar de la piscina, he puesto un poco la tele y estoy flipando, no entiendo nada".

Belén, dolida con antiguas compañeras de televisión