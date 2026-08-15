Viajeros Cuatro 15 agosto 2026

En Hout Bay se puede disfrutar de un santuario donde es posible pasear entre aves, monos, reptiles y tortugas

Hay destinos que no necesitan grandes promesas para quedarse en la memoria, en la temporada 6 de “Viajeros Cuatro” pudimos comprobarlo. Una bahía rodeada de montañas, un puerto con olor a sal y una flauta tan cercana que parece formar parte del paisaje. Eso ocurre en Hout Bay, uno de los lugares más especiales de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Lo que hace especial a Hout Bay no es solo su postal. Es su mezcla de vida marina, vegetación, montañas y pequeños planes que se pueden ir haciendo sin prisas.

Hout Bay, el lugar donde es posible pasear acompañado de tortugas y lobos marinos

Una bahía entre montañas y Atlántico Hout Bay se encuentra al sur de Ciudad del Cabo, en una ensenada protegida por montañas y abierta al océano Atlántico. Se puede disfrutar de las laderas verdes y rocosas al fondo, delante, el puerto y el mar. Aunque forma parte del área metropolitana de Ciudad del Cabo, Hout Bay tiene su propia identidad. Tiene puerto pesquero, restaurantes de marisco, mercados, rutas naturales, playas, excursiones en barco y una localización privilegiada para recorrer la península del Cabo. No es solo una parada bonita, es una base perfecta para entender esa convivencia tan sudafricana entre ciudad, océano y vida salvaje. En el puerto, salen muchas embarcaciones hacia Duiker Island. Allí, entre barcos turísticos, gaviotas y olor a pescado, se puede disfrutar de un pequeño espectáculo: un grupo de focas que se quedan en el puerto aprovechando lo que sobra de los barcos.

Duiker Island es un pequeño islote situado frente a la bahía que es popularmente conocido como Seal Island, debido a que una gran colonia de lobos marinos habita allí. De hecho, en ciertos momentos se les puede ver nadando entre algas, descansando al sol o lanzándose al agua con una agilidad que sorprende por su aparente torpeza en tierra. El trayecto hasta allí suele ser corto, de unos 40 minutos. La embarcación sale del puerto de Hout Bay, se acerca a la isla y permite observar a los animales desde una distancia prudente. Uno de los aspectos más importantes es que hay que recordar que Duiker Island no es un zoo, no hay espectáculos con animales entrenados. Los lobos marinos están en su entorno natural. Debido a eso no se les debe tocar, ni alimentar. La experiencia consiste en observarlos sin intervenir.

La embarcación sale del puerto de Hout Bay, se acerca a la isla y permite observar a los animales desde una distancia prudente

El paseo entre aves, monos y tortugas La otra gran parada de Hout Bay para los amantes de los animales es World of Birds Wildlife Sanctuary & Monkey Park, un santuario situado en Valley Road. A pesar de que en su nombre se destaque a las aves, en el recinto se pueden ver pequeños mamíferos, reptiles y otros animales. Es uno de los grandes atractivos familiares de la zona y una visita muy diferente a la excursión marina. World of Birds cuenta con grandes aviarios transitables, zonas de vegetación, espacios con monos y áreas dedicadas a reptiles. Entre los animales que se pueden ver hay tortugas, terrapenes, iguanas, aves de muchos tipos y pequeños mamíferos. Este es el lugar donde se puede pasear acompañado de tortugas, no en una playa salvaje como en Galápagos, sino en un santuario donde el recorrido permite observar animales muy de cerca. La visita tiene un ritmo tranquilo. Se camina entre los recintos, se escucha el sonido de las aves y se atraviesan zonas donde la experiencia es inmersiva. En cuanto a las tortugas, hay que hacer una pequeña matización. Se debe distinguir entre las tortugas terrestres o de agua dulce que están presentes en este santuario de las tortugas marinas. Éstas últimas existen en el contexto de conservación marina de la zona, pero no son una atracción garantizada ni algo con lo que se pueda pasear habitualmente. De hecho, la Two Oceans Aquarium Foundation ha realizado liberaciones de tortugas marinas rehabilitadas en aguas al sur de Hout Bay, después de rescatar ejemplares varados en playas del Cabo Occidental. Bay Harbout Market Además del puerto y las excursiones a Duiker Island o al santuario, Hout Bay tiene otro gran punto de encuentro: el Bay Harbout Market, un mercado cubierto que reúne comida, música en directo, artesanía, moda, diseño local y visitantes de perfiles muy diferentes. No es solo un sitio para comprar o comer rápido, también es una parada con vida propia.

Hout Bay tiene otro gran punto de encuentro: el Bay Harbout Market, un mercado cubierto que reúne comida, música en directo y artesanía