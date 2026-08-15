Claudia Chacón confiesa cómo fue su primera vez y desvela la duda que todavía tiene: "No estoy muy segura"

Claudia Chacón ha decidido echar la vista atrás y compartir algunos detalles de su pasado amoroso que hasta ahora no había contado en su canal de mtmad 'Villana por accidente'. La participante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho un repaso por sus primeras relaciones y ha comenzado hablando de quien fue su primer novio, una relación de unos seis meses que recuerda con especial cariño.
"Tuve un novio de seis meses, me acuerdo", ha contado Claudia entre risas. Según ha explicado, aquella relación había sido "muy bonita" y "muy mona", como suelen ser los primeros amores. Y en ese repaso por sus primeras experiencias sentimentales también ha salido a relucir un momento especialmente íntimo: su primera vez.
Claudia ha contado que fue con aquel primer novio con quien cree que pudo perder la virginidad. Y lo ha hecho aportando algunos detalles del momento que todavía recuerda perfectamente.
"El escenario fue como que sí, pues con rosas, todo precioso", ha explicado. La experiencia fue bonita y estuvo cuidada hasta el último detalle. El lugar elegido para aquel momento también ha formado parte de su recuerdo: la casa de su hermana.
Sin embargo, hay algo de aquella primera experiencia que Claudia todavía no tiene completamente claro. "Y perdí la virginidad con él, algo así, porque no estoy muy segura, la verdad", ha confesado. Una duda que, según ha reconocido, ha mantenido con el paso del tiempo.
La participante ha explicado que, aunque recuerda perfectamente el contexto y cómo se había preparado aquel momento, no puede asegurar que aquella fuese realmente su primera vez.
"Yo creo que no llegó a pasar, ya me entendéis", ha señalado Claudia. Una situación que hace que, incluso ahora, siga teniendo dudas sobre si aquella experiencia fue realmente la que marcó ese momento. "Siempre tendré la duda de si la perdí ahí o no, pero fue bonito", ha reconocido.
Más allá de aquella relación, Claudia ha dejado claro que no considera que aquel primer novio fuese su primer amor. Para ella, aquella relación había sido importante por tratarse de su primera experiencia sentimental y por todo lo que había vivido junto a él, pero el sentimiento había sido diferente: "Sí que es verdad que no fue para mí como el sentimiento de mi primer amor de verdad".
Después de recordar aquella primera relación y la particular duda que todavía conserva sobre su primera vez, Claudia ha hablado su segundo novio, la persona a la que sí identifica como su primer amor: "Mi primer amor para mí fue mi segundo novio", ha confesado.