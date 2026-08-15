Claudia Chacón confiesa cómo fue su primera vez y desvela la duda que todavía tiene: "No estoy muy segura"

Villana por accidente by Claudia Chacón 15 agosto 2026

La participante de 'La isla de las tentaciones' ha echado la vista atrás para hablar de sus primeros amores y ha contado un detalle muy íntimo de su primera experiencia sexual

Claudia Chacón ha decidido echar la vista atrás y compartir algunos detalles de su pasado amoroso que hasta ahora no había contado en su canal de mtmad 'Villana por accidente'. La participante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho un repaso por sus primeras relaciones y ha comenzado hablando de quien fue su primer novio, una relación de unos seis meses que recuerda con especial cariño. "Tuve un novio de seis meses, me acuerdo", ha contado Claudia entre risas. Según ha explicado, aquella relación había sido "muy bonita" y "muy mona", como suelen ser los primeros amores. Y en ese repaso por sus primeras experiencias sentimentales también ha salido a relucir un momento especialmente íntimo: su primera vez.

Una primera vez rodeada de rosas Claudia ha contado que fue con aquel primer novio con quien cree que pudo perder la virginidad. Y lo ha hecho aportando algunos detalles del momento que todavía recuerda perfectamente. "El escenario fue como que sí, pues con rosas, todo precioso", ha explicado. La experiencia fue bonita y estuvo cuidada hasta el último detalle. El lugar elegido para aquel momento también ha formado parte de su recuerdo: la casa de su hermana. Sin embargo, hay algo de aquella primera experiencia que Claudia todavía no tiene completamente claro. "Y perdí la virginidad con él, algo así, porque no estoy muy segura, la verdad", ha confesado. Una duda que, según ha reconocido, ha mantenido con el paso del tiempo.

"Siempre tendré la duda de si la perdí ahí o no" La participante ha explicado que, aunque recuerda perfectamente el contexto y cómo se había preparado aquel momento, no puede asegurar que aquella fuese realmente su primera vez. "Yo creo que no llegó a pasar, ya me entendéis", ha señalado Claudia. Una situación que hace que, incluso ahora, siga teniendo dudas sobre si aquella experiencia fue realmente la que marcó ese momento. "Siempre tendré la duda de si la perdí ahí o no, pero fue bonito", ha reconocido.