Durante el último programa de '¡De lunes a viernes!', Óscar Repo se ha visto envuelto en diversos enfrentamientos con algunos colaboradores del programa de Telecinco.
Tras dar su opinión sobre el tema Juls Janeiro y Belén Esteban, ha señalado a algunos de ellos por algunas palabras que se han dicho, desatando un momento de máxima tensión.
Ángela Portero no ha tardado en saltar, asegurando que lleva "muchos años en la industria": "Sé mucho más que tú y tengo más hemeroteca que tú. Ya está bien", ha dicho esta, de manera tajante.
"Si hay alguien que ha hecho daño a Andrea más que nadie es Belén Esteban", ha subrayado Ángela Portero. El enfrentamiento entre ambos se ha sucedido, con reproches y ataques cruzados.
Terelu Campos ha sido otra de las que no se ha echado atrás: "Solo hemos dicho que (Andrea), esta niña, ha estado presente en la mala relación de los padres. Es lo único que hemos constatado, nada más, no significa nada más. Una cosa no quita la otra, querido".
"Has debido de tener una pequeña desconexión", ha dicho Terelu Campos, muy contundente. Finalmente, Santi Acosta y Bea Archidona se han visto obligados a intervenir y se ha pasado a otro tema, dejando atrás este momento de tensión vivido en pleno directo.