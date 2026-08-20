La La Love You descubre los secretos de Malasaña: vinilos, vermut y el espíritu de la movida madrileña

Viajeros Cuatro 20 agosto 2026

La banda madrileña de rock-pop ha recorrido las tiendas de discos, bodegas centenarias y plazas del barrio que ha marcado su historia como grupo

Los integrantes de La La Love You —Roberto, David y Óscar— han abierto las puertas de su barrio favorito: Malasaña, ese rincón de Madrid donde han forjado amistades, han tocado en directo y han vivido noches interminables. La banda de rock-pop madrileña ha guiado un recorrido por las calles que consideran el corazón del ocio juvenil de la capital. "Hemos vivido aquí. Hemos salido de fiesta por aquí. Hemos tocado por aquí. Siempre hemos estado súper ligados a Malasaña", ha explicado uno de los miembros del grupo, dejando claro que el vínculo con el barrio va mucho más allá de lo profesional. Para ellos, estas calles son el escenario donde se han tejido sus lazos personales y artísticos.

Malasaña y la herencia de la movida madrileña El paseo no ha podido evitar la referencia histórica obligada. El barrio debe su nombre a Manuela Malasaña, la costurera asesinada por los franceses el 2 de mayo durante la ocupación napoleónica, convertida con el tiempo en heroína y símbolo del levantamiento popular madrileño. Pero si hay algo que define culturalmente a estas calles es la movida madrileña de los años 80. "Malasaña también es famosa por la movida madrileña durante los 80, en esa efervescencia cultural y esas ganas que había después de la dictadura por salir, por hacer ruido, por romper moldes", ha recordado uno de los integrantes de La La Love You. Locales míticos como el Penta —inmortalizado por Nacha Pop—, la Vía Láctea o la sala Maravillas siguen en pie, y el grupo ha confesado haberlos frecuentado con devoción.

Vinilos de segunda mano: las joyas ocultas del barrio La ruta ha incluido una parada obligatoria en una tienda de vinilos de segunda mano donde trabaja Jordi, un veterano con 14 años tras el mostrador. "Lo puedes comprar reeditado ahora nuevo. Lo puedes comprar antiguo en su edición original y es mucho más barato", ha explicado Jordi sobre el encanto de los discos de segunda mano frente a las reediciones convencionales. Entre las estanterías han aparecido tesoros como un disco de Supertramp, un álbum de Alaska y Los Pegamoides y un directo de Paul Simon en Nueva York. "Estas son las joyas que encuentras en las tiendas de segunda mano de Malasaña", ha celebrado uno de los músicos, visiblemente emocionado con el hallazgo. La cultura del vinilo, según han destacado, es "muy de Malasaña y muy de la movida", un hilo que conecta la efervescencia de los 80 con el presente del barrio.